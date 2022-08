WTA - Toronto : Giorgi l'emporte face à Raducanu

A winning start for the defending champ 👏

Raducanu a explosé en vol face à Giorgi

Camila Giorgi entend bien défendre son titre comme il se doit. Sacrée l’an passé à Montréal, l’Italienne a réussi ses débuts à Toronto en dominant Emma Raducanu, tête de série numéro 9, en deux manches. Une rencontre qu’aucune des deux joueuses a démarré de manière satisfaisante. En effet, les quatre premiers jeux se sont tous conclus invariablement par un break. Une situation qui s’est répétée quand, après avoir pris le service de l’Italienne dans le septième jeu, la Britannique a concédé le sien dans la foulée. Après avoir sauvé une balle de set sur son engagement, Emma Raducanu a su emmener Camila Giorgi au jeu décisif… mais la 10eme mondiale en est totalement passée à côté. Remportant sept points d’affilée, la 29eme mondiale a pris l’ascendant dans cette rencontre.Sans doute vexée par ce scenario, Emma Raducanu a lancé le deuxième set avec le mors-aux-dents. Ce qui s’est matérialisé par le break d’entrée afin de mener deux jeux à rien. Le soufflé est alors brutalement retombé. Ne parvenant plus à mettre en difficulté Camila Giorgi, la tenante du titre à l’US Open a vu les jeux défiler en sa défaveur. Parvenant à perdre treize points consécutifs, Emma Raducanu s’est retrouvée avec trois balles de match face à elle après avoir concédé les quatre jeux précédents. Toutefois, si elle a su en écarter deux, elle n’a pas pu arrêter l’Italienne sur la troisième, conclue par une habile volée amortie au filet. Camila Giorgi s’impose (7-6, 6-2 en 1h49’) et rejoint ainsi Elise Mertens au deuxième tour du tournoi WTA de Toronto et prolongeant sa série de succès en terre canadienne.