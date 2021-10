De nouveau numéro 1 française depuis lundi, Alizé Cornet a immédiatement fait honneur à son nouveau rang. Dix jours après s'être arrêtée au deuxième tour à Indian Wells, où elle avait été nettement dominée par la finaliste malheureuse du dernier US Open Leylah Fernandez, la Niçoise s'est rassurée mardi pour ses débuts dans le tournoi sur dur de Ténérife (première édition). Opposée à Stephanie Voegele, 115eme au classement, Cornet n'a pas traîné pour écarter de sa route la modeste Suissesse, à laquelle elle n'a laissé que trois jeux (6-1, 6-2, 1h14 de jeu). La 66eme mondiale avait pourtant démarré très mal la rencontre en se faisant breaker dès le premier jeu sur sa première mise en jeu. Mais la finaliste à Chicago en août dernier s'est très vite reprise, et a asphyxié jusqu'au bout son adversaire.

Les têtes de série en difficulté

De nouveau qualifiée pour le deuxième tour, la Française sera opposée à la jeune Chinoise Xinyu Wang (114eme), qui avait créé lundi l'une des premières sensations du tournoi en faisant chuter sa compatriote Shuai Zhang, 55eme au classement et tête de série numéro 6. Comme mardi contre Voegele, Cornet aura les faveurs des pronostics. Tête de série numéro 3, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo a déjà pris la porte après sa défaite en trois manches face à la Russe Varvara Gracheva (6-4, 5-7, 7-6 en 3h30'). La mauvaise journée des têtes de série s’est poursuivie. Cinquième dans la hiérarchie, Viktorija Golubic a chuté face à Arantxa Rus (6-3, 6-4 en 1h59’). Pour sa part, Alison Riske a également pris la porte. L’Américaine, tête de série numéro 8, a été dominé par la qualifiée croate Donna Vekic (6-1, 6-4 en 1h15’). Clara Tauson, tête de série numéro 7, a assuré en écartant Heather Watson (6-4, 2-6, 7-6 en 2h39’) pour rejoindre Saisai Zheng, tombeuse de l’invitée espagnole Rebeka Masarova (6-4, 6-2 en 1h24’) en huitièmes de finale.

Giorgi au rendez-vous, Svitolina stoppée par la nuit

Tête de série numéro 4, Camila Giorgi a su avoir le dernier mot dans son duel face à la qualifiée espagnole Aliona Bolsova (7-6, 3-6, 6-4 en 2h46’). L’Italienne retrouvera en huitièmes de finale Danka Kovinic, qui a mis fin au parcours d’Alison Van Uytvanck (6-3, 6-3 en 1h22’). La compagne de cette dernière, Greet Minnen, a eu plus de réussite en dominant la qualifiée luxembourgeoise Mandy Minella (7-5, 7-6 en 2h04’). La dernière rencontre de cette journée de mardi devra se conclure ce mercredi sur les courts de Tenerife. Tête de série numéro 1 du tournoi, Elina Svitolina a vu l'obscurité mettre un terme provisoire aux débats avec Maria Camila Osorio Serrano. L'Ukrainienne repartira toutefois avec un certain ascendant, ayant remporté de haute lutte le premier set. Une manche que la Colombienne a mieux démarré, breakant deux fois son adversaire tout en abandonnant son service entretemps. Menée quatre jeux à deux, Elina Svitolina a serré le jeu pour recoller à quatre jeux partout avant de faire la différence juste avant le jeu décisif... et la tombée de la nuit.



TENERIFE (Espagne, WTA 250, dur, 202 782€)

Première édition



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) ou Osorio Serrano (COL) - Sherif (EGY)

S.Zheng (CHN) - Tauson (DAN, n°7)

Giorgi (ITA, n°4) - Kovinic (MNE)

Minnen (BEL) - Rus (PBS)



Vekic (CRO, Q) - Begu (ROU)

Li (USA) - Gracheva (RUS)

Wang (CHN, Q) - Cornet (FRA)

Schmiedlova (SLQ) - Cristian (ROU, Q)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Osorio Serrano (COL) interrompu à 7-5, 0-0

Sherif (EGY) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-2, 6-0

S.Zheng (CHN) bat Masarova (ESP, WC) : 6-4, 6-2

Tauson (DAN, n°7) bat Watson (GBR) : 6-4, 2-6, 7-6 (6)



Giorgi (ITA, n°4) bat Bolsova (ESP, Q) : 7-6 (4), 3-6, 6-4

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-3, 6-3

Minnen (BEL) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 7-6 (2)

Rus (PBS) bat Golubic (SUI, n°5) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, Q) bat Riske (USA, n°8) : 6-1, 6-4

Begu (ROU) bat Kostyuk (UKR) : 6-4, 6-4

Li (USA) bat Parrizas Diaz (ESP, WC) : 2-6, 6-4, 6-1

Gracheva (RUS) bat Sorribes Tormo (ESP, n°3) : 6-4, 5-7, 7-6 (4)



Wang (CHN, Q) bat S.Zhang (CHN, n°6) : 6-2, 6-1

Cornet (FRA) bat Voegele (SUI, Q) : 6-1, 6-2

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, LL) : 4-6, 6-1, 6-4

Cristian (ROU, Q) bat Zidansek (SLO, n°2) : 7-5, 4-6, 6-1