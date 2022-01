WTA - Sydney : Garcia en quarts sans jouer

Pour la première fois depuis le mois de juillet à Lausanne, Caroline Garcia disputera jeudi un quart de finale sur le circuit WTA. La Française, victorieuse de Jessica Pegula au premier tour à Sydney, a bénéficié d'un coup de pouce du destin avec le forfait de son adversaire en quarts, Elena Rybakina. Blessée à la cuisse gauche après sa victoire impressionnante sur la gagnante de l'US Open Emma Raducanu, la Kazakhe n'a pas voulu prendre de risques. Voilà donc Garcia en quarts, face à la tête de série n°3, Barbora Krejcikova. La gagnante de Roland-Garros a disposé de la Roumaine Jaqueline Cristian sur le score de 6-1, 7-5 en 1h37. Après un premier set rondement mené avec quatre breaks, la Tchèque a vu son adversaire revenir de 0-2 à 2-2 dans le deuxième et se créer une balle de break à 4-4, mais la n°4 mondiale a fait jouer son expérience et a breaké blanc à 6-5 pour s'imposer. L'autre Française encore en lice dans ce tournoi, Océane Dodin a quant à elle remporté le premier set face à Belinda Bencic, avant de voir son match être interrompu par la pluie alors que la Suissesse allait servir pour le gain de la deuxième manche.

Les favorites assurent

SYDNEY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 619 270€)

Huitièmes de finale

Garcia (FRA)

Dodin (FRA, Q)

1er tour

Garcia (FRA)

Dodin (FRA, Q)

Ferro (FRA, Q)

Victorieuse du Masters au mois de novembre, Garbine Muguruza débutait sa saison 2022 ce mercredi contre Ekaterina Alexandrova, et l'Espagnole s'est imposée 6-1, 7-6 en 1h27. Elle s'est notamment montrée très efficace sur les balles de break, en en convertissant trois sur trois : à 1-0 et 3-0 dans le premier set et 0-2 dans le deuxième.Qualification également de la finaliste du Masters, Anett Kontaveit, qui a éliminé la Roumaine Elena Ruse 6-3, 6-1 en 1h15, ce qui va lui permettre de décrocher le meilleur classement de sa carrière lundi (6eme) et de la tête de série n°7 Ons Jabeur, tombeuse de Petra Kvitova sur le score de 6-4, 6-4 en 1h23 dans un match à huit breaks où la Tchèque a mené 3-1 dans le deuxième set avant de craquer.bat Cristian (ROU) : 6-1, 7-5bat Rybakina (KAZ, n°9) : forfaitbat Ruse (ROU, Q) : 6-3, 6-1bat Kvitova (RTC) : 6-4, 6-4Badosa (ESP, n°5) - Tomljanovic (AUS)- Bencic (SUI) : interrompu par la pluie à 6-2, 5-6bat Mertens (BEL) : 6-3, 6-4bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 7-6 (4)- Byebat Hon (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-5bat Pegula (USA) : 6-4, 7-6 (3)bat Raducanu (GBR) : 6-0, 6-1bat S.Zhang (CHN) : 6-3, 6-3bat Frech (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-4bat Rus (PBS) : 3-6, 7-6 (4), 7-5bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 6-3bat Ostapenko (LET) : 7-6 (1), 6-1bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-3bat Olmos (MEX, Q) : 6-4, 6-1bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-3, 6-2bat Kenin (USA, n°8) : 6-4, 6-0bat: 6-2, 7-6 (5)bat Shibahara (JAP, Q) : 6-4, 6-2- Bye