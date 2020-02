WTA : Svitolina et Mladenovic reculent, Cornet et Ferro grimpent

Etant donné son rythme de croisière du moment en simple, Kristina Mladenovic peut difficilement s'attendre à autre chose. Ce lundi, une semaine après avoir quitté de nouveau d'entrée un tournoi en 2020, à Saint-Pétersbourg cette fois (tournoi qu'elle a remporté en 2017), la Nordiste recule donc encore d'un cran (38eme), ce lundi au nouveau classement WTA. Ce qui ne l'empêche pas de conserver son statut de numéro 1 française, sachant que sa poursuivante Caroline Garcia est loin de faire des folies elle aussi (comme sa compatriote, elle a fait ses valises dès le premier tour en Russie). En revanche, dans la seconde moitié de ce Top 100 mondial, Alizé Cornet et Fiona Ferro n'en finissent pas de remonter. Tombeuse justement de Garcia à Saint-Pétersbourg (avant de chuter contre Rybakina), la seconde grimpe de quatre rangs (54eme).

Svitolina, ce n'est pas Monfils...

Elle devance de deux places la première (56eme, +5), qui signe l'une des plus belles opérations de la semaine après son parcours intéressant en Russie (deuxième tour et correction infligée à Ostapenko), où elle avait dû passer par les qualifications. Elina Svitolina ne peut pas en dire autant. Encore décevante la semaine dernière à Hua Hin (Thäilande), la Russe n'apparaît même plus dans le Top 5 ce lundi. La petite amie de Gaël Monfils (à la trajectoire totalement opposée) chute de deux rangs (6eme). Belinda Bencic (4eme) et Bianca Andreescu (5eme) en profitent pour grimper d'un cran. La Canadienne lauréate du dernier US OPen à la surprise générale n'a pourtant toujours pas joué le moindre match en 2020.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 17 février 2020

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 367 points

2- Simona Halep (ROU) 5 796 points

3- Karolina Pliskova (RTC) 5 290 points

4- Belinda Bencic (SUI) 4 720 points (+1)

5- Bianca Andreescu (CAN) 4 665 points (+1)

6- Elina Svitolina (UKR) 4 650 points (-2)

7- Sofia Kenin (USA) 4 495

8- Kiki Bertens (PBS) 4 335 points

9- Serena Williams (USA) 3 915 points

10- Naomi Osaka (JAP) 3 626 points

...

38- Kristina Mladenovic (FRA) 1 360 points (-1)

47- Caroline Garcia (FRA) 1 175 points (-1)

54- Fiona Ferro (FRA) 1 047 points (+4)

56- Alizé Cornet (FRA) 1 015 points (+5)

...