WTA - Strasbourg : Tan déroule face à la revenante Stosur

Hormis le quart de finale d'Alizé Cornet à l'Open d'Australie, les Françaises n'ont pas brillé depuis le début de la saison de tennis, et à une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros, la confiance n'est pas de mise. Cette semaine, elles sont six à figurer dans le tableau principal du tournoi de Strasbourg, et la première en lice, Harmony Tan, a franchi sans encombre le premier tour. La Parisienne de 24 ans était opposée à l'ancienne n°4 mondiale et gagnante de l'US Open Samantha Stosur (38 ans), qui avait pris sa retraite en simple à l'Open d'Australie pour se consacrer au double jusqu'à la fin de l'année où elle arrêtera définitivement, mais qui a accepté une wild-card des organisateurs du tournoi alsacien, où elle s'était imposée en 2015 et 2017.La Française a notamment profité des sept doubles-fautes de son adversaire, et lui a pris son service à 2-1, 4-1 et 5-2 dans le premier set, et à 0-1, 2-1 et 4-1 dans le deuxième pour s'offrir une première victoire sur le circuit principal depuis le 1er mars à Monterrey. Elle affrontera au prochain tour la Belge Zanevska ou la Chinoise Zhang.