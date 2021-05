WTA - Strasbourg : Dodin abandonne

Le tournoi de Strasbourg avait bien débuté dimanche avec les qualifications d'Alizé Cornet et Clara Burel pour le deuxième tour, mais la troisième Française en lice au premier tour, Océane Dodin, n'ira en revanche pas plus loin. Programmée en début de journée ce lundi, la joueuse de 24 ans (115eme mondiale), issue des qualifications, a été contrainte d'abandonner pour raisons médicales face à Barbora Krejcikova, tête de série n°5. La Tchèque menait alors 6-3, 3-0 après 58 minutes de jeu. La Française avait commis jusque-là sept doubles-fautes et perdu son service à quatre reprises. Elle espère désormais pouvoir être remise à temps pour Roland-Garros, qui débute dimanche et où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs. Krejcikova affrontera quant à elle Caroline Garcia ou Zarina Diyas en huitièmes de finale.



STRASBOURG (France, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



1er tour

Andreescu (CAN, n°1) - Lazaro Garcia (ESP, Q)

Zanevska (BEL, Q) - Hatouka (BIE, Q)

V.Williams (USA) - Cirstea (ROU)

Doi (JAP) - Zhang (CHN, n°6)



Putintseva (KAZ, n°4) - Peterson (SUE)

Blinkova (RUS) - Teichmann (SUI)

Cornet (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-5

Linette (POL, n°8) bat Hibino (JAP) : 6-2, 6-0



Krejcikova (RTC, n°5) bat Dodin (FRA, Q) : 6-3, 6- abandon

Garcia (FRA) - Diyas (KAZ)

Burel (FRA, WC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-1

Alexandrova (RUS, n°3) bat Davis (USA) : 6-1, 7-5



Rogers (USA, n°7) - McHale (USA)

Niemeier (ALL, Q) - Parry (FRA, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Tan (FRA, WC)

Rus (PBS) - Pegula (USA, n°2)