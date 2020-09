WTA - Strasbourg : Bertens a abandonné face à Ostapenko

STRASBOURG (France, WTA International, terre battue, 225 500€)

Huitièmes de finale

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Premier tour

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA)

Parmentier (FRA, WC)

Kiki Bertens ne pourra pas préparer Roland-Garros au mieux à Strasbourg. Eliminée dès son entrée en lice à Rome la semaine passée, la Néerlandaise n’a pas pu aller au terme de son premier match dans le tournoi alsacien en raison d’une blessure qui au bout d’un bras de fer de deux heures face à Jelena Ostapenko, a eu le dernier mot. Une rencontre que la numéro 8 mondiale a pourtant dominée d’entrée pour remporter la première manche en une demi-heure et sans jamais avoir été en danger sur son service. Mais la Lettonne, victorieuse à Roland-Garros en 2017, a su se relever du break concédé au terme d’un jeu marathon dès l’entame du deuxième set puis d’un autre break concédé dans le cinquième jeu pour, au bout d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, revenir à hauteur. Kiki Bertens semblait lancée vers les quarts de finale avec le break d’entrée de dernière manche mais un problème physique l’a fait sortir du match et, après avoir perdu quatre jeux de suite, décider d’arrêter les frais à moins d’une semaine de Roland-Garros (2-6, 6-4, 4-2 abandon). Pour une place dans le dernier carré, Jelena Ostapenko affrontera la Japonaise Nao Hibino, tombeuse de la Kazakhe Zarina Diyas (7-5, 6-3).bat Bertens (PBS, n°3) : 2-6, 6-4, 4-2 abandonbat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-3bat: 6-3, 7-6(3)bat: 6-3, 7-6(8)Alexandrova (RUS, n°7) - Siniakova (RTC)Blinkova (RUS) - Sabalenka (BIE, n°4)bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 7-5bat Linette (POL) : 7-6 (0), 7-5- Byebat Davis (USA) : 6-2, 6-3bat McHale (USA, Q) : 6-7 (4), 7-5, 7-6 (3)bat Stephens (USA, n°8) : 6-2, 3-6, 6-1bat Bondarenko (UKR) : 3-6, 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 6-4, 6-2bat Hercog (SLO) : 6-3, 6-4bat Minnen (BEL, Q) : 7-5, 6-4bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-0bat Pera (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-1bat Goerges (ALL, LL) : 6-1, 6-2bat Perez (AUS, Q) : 6-4, 6-3bat Anisimova (USA, n°6) : 6-2, 6-3bat van Uytvanck (BEL) : 6-3, 7-5bat: 6-4, 6-3- Bye