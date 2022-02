WTA - St-Petersbourg : Cornet, un petit tour et puis s'en va

ST-PETERSBOURG (Russie, WTA 500, dur indoor, 614 491€)

1er tour

Cornet (FRA)

Quinze jours après l'Open d'Australie, le tennis féminin retrouve le chemin des courts à St-Petersbourg, l'unique tournoi du circuit WTA cette semaine. Ce passage brutal de l'Australie à la Russie n'a pas réussi à Alizé Cornet, unique Française engagée sur les bords de la mer Baltique. Opposée à Elise Mertens, elle avait pourtant bien entamé sa mission, s'adjugeant le premier set en 36 minutes au bénéfice de son break converti à 3-2. En revanche par la suite, la réussite a clairement penché du côté de la Belge. Celle-ci est montée en régime et a confisqué à deux reprises le service de la Niçoise lors de la seconde manche, soldée sur le score de 6-2 en 43 minutes., breakant la Française pour le gain du match après 2h10 passé sur le court (3-6, 6-2, 6-4). L'excellent parcours d'Alizé Cornet à Melbourne, qui l'avait vu éliminer Garbine Muguruza ou encore Simona Halep avant de tomber en quart de finale contre Danielle Rose Collins, faisant vibrer les fans tricolores, n'a pas été confirmé. Pas encore tout du moins.Sakkari (GRE, n°1) - Potapova (RUS)Giorgi (ITA) -: 6-2, 1-6, 6-2Rakhimova (RUS, WC) - Martic (CRO): 3-6, 6-2, 6-4Rybakina (KAZ, n°3) - QMartincova (RTC) - Zvonareva (RUS, WC)Zhang (CHN) - Begu (ROU)Q - Kvitova (RTC, WC, n°6)Ostapenko (LET, n°7) Wang (CHN, WC)Petkovic (ALL) - QSasnovich (BIE) - Linette (POL)Christian (ROU) - Pavlyuchenkova (RUS, n°4)Bencic (SUI, n°5) - Kudermetova (RUS)Q - Van Uytvanck (BEL)Vondrousova (RTC) - Cirstea (ROU)Teichmann (SUI) - Kontaveit (EST, n°2)