WTA - Séoul : Mladenovic gagne enfin un match, Paquet tombe de haut

Voilà presque deux mois, et une victoire au premier tour à Varsovie, qu'elle n'avait plus gagné sur le circuit WTA. En grosse difficulté cette saison et retombée au 135eme rang mondial, Kristina Mladenovic passe désormais une partie de son temps sur le circuit ITF (la D2 du tennis féminin), sans grande réussite non plus, mais cette semaine elle dispute le tournoi WTA 250 de Séoul, et elle a franchi le premier tour.Plombée par ses doubles-fautes (13 pendant ce match), "Kiki" a été breakée à cinq reprises durant cette partie. Mais son adversaire, même si elle n'a pas commis de double-fautes, n'était pas dans un grand jour au service non plus, avec 17 balles de break à défendre et sept breaks concédés. Mladenovic a commencé le match tambour battant en menant 5-1, puis s'est fait peur en voyant son adversaire revenir à 5-4 et en sauvant six balles de set, mais elle a réussi à conclure sur son service avec un jeu blanc. Sur sa lancée, elle a mené 3-1 dans le deuxième et pensait peut-être conclure rapidement, mais rien n'est facile pour la joueuse de 29 ans cette saison, et elle a vu Park revenir à 3-3, puis la breaker à 5-4 pour égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où la Sud-Coréenne a breaké d'entrée, mais Mladenovic a immédiatement égalisé (2-2) avant de reprendre le service adverse à 2-2 et 5-3 pour s'imposer. Prochaine adversaire : Linette ou Hartono.L'autre Française en lice dans le tournoi ne verra en revanche pas le premier tour.. La native de Versailles a perdu quatre fois son service (à 0-0 et 4-2 dans le premier set, et à 1-1 et 3-1 dans le deuxième), et n'a pas réussi à convertir la seule balle de break qu'elle s'est procurée, à 3-2 dans la première manche. Elle va désormais prend le chemin de l'Estonie, pour disputer les qualification du tournoi de Tallinn. A noter également ce mardi la qualification facile de la tête de série n°8 Rebecca Marino au détriment de la qualifiée croate Jana Fett (6-1, 6-2 en 1h06 sans se faire breaker).