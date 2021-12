WTA - Séoul : Mladenovic en demi-finales, et bientôt de retour dans le Top 75 ?

Kristina Mladenovic monte en puissance. L'ancienne numéro 1 française a inscrit en cette fin d'année trois tournois WTA 125 à son calendrier. Lors des deux premiers, ces deux dernières semaines à Angers et Limoges, "Kiki" avait atteint à chaque fois les quarts de finale. Malheureusement pour elle, elle s'était arrêtée là, aussi bien en Anjou (défaite contre la Chinoise Zhang) qu'en Haute-Vienne (où elle avait été battue par la Belge Van Uytvanck). A Séoul, en revanche, Mladenovic est toujours en course alors que se profilent les demi-finales. La Tricolore redescendue au 98eme rang mondial (elle avait occupé la dixième place au classement WTA au plus fort de sa carrière) s'est hissée ce vendredi dans le dernier carré après sa victoire face à la Japonaise Yuki Naito en trois sets (5-7, 6-2, 6-4 en 1h59 de jeu). Notre représentante, qui avait déjà souffert au premier tour (victoire 6-4, 5-7, 6-0) pour se défaire de la Coréenne Na-Lae Han, 271eme au classement, a toutefois dû batailler de nouveau, vendredi à l'occasion de son troisième quart de finale en trois semaines, pour se sortir des griffes de la 262eme mondiale. Avant de remporter la deuxième et la troisième manche, Mladenovic s'est en effet retrouvé menée un set à rien, après avoir perdu le premier set 7-5 contre Naito.

Le premier titre pour Mladenovic depuis 2017 ?

Heureusement pour la tête de série numéro 1, elle a su redresser la barre et tenir ainsi son rang en remportant son deuxième match de suite (elle était exemptée de premier tour) lors de ce Hana Bank Korea Open 2021. Pour une place en finale, la 98eme mondiale sera opposée à la Russe Ekaterina Kazionova, qui apparaît en 356eme position dans la hiérarchie. En cas de nouvelle victoire, "Kiki" affronterait ensuite en finale, dimanche, la Finlandaise Kulikova ou la Chinoise Zhu, qui s'affronteront dans l'autre demi-finale. Si la Française, qui n'a plus joué de finale depuis sa défaite sur la dernière marche en 2018 à Saint-Pétersbourg, où elle défendait son titre, remporte ses deux prochains matchs, elle retrouvera la 75eme place mondiale lundi. Et si elle venait à remporter son premier tournoi depuis sa victoire en Russie en 2017, la Nordiste empocherait en effet 125 points. De quoi ne pas regretter son voyage en Corée du Sud.