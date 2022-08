WTA - San José : En s'offrant Badosa, Kasatkina rejoint Rogers en finale

Le tournoi de San José connait ses finalistes : Daria Kasatkina et Shelby Rogers. La première a emporté dans la nuit de samedi à dimanche son choc (6-2, 6-4) face à Paula Badosa, tête de série numéro 2 de l’épreuve. La Russe était dans un meilleur jour que son adversaire et plus tranchante à l’occasion de leur troisième duel en 2022. Elle s’est détachée dès le troisième jeu en obtenant un premier break à 1-1, avant de prendre à nouveau le service de l’Espagnole pour mener 5-2. Également très solide derrière ses engagements, à l’image de ses 91% de points gagnés après sa première balle, Kasatkina a bouclé la première manche en à peine une demi-heure. Dans la suivante, la 12eme mondiale a connu un petit coup de mou et cédé son service à deux reprises. Toutefois, elle a toujours su débreaker dans la foulée tout en maintenant une bonne présence au retour. Ce qui lui a suffi pour triompher et rallier la finale de l’épreuve comme l’an dernier quand elle a été battue au plus près du titre par Danielle Collins. Il s’agit de sa première finale de l’année.

Première finale pour Rogers depuis 2016

A nouveau, elle affrontera dans ce match pour le titre une Américaine, en l’occurrence Shelby Rogers. Celle-ci s’est emparée, un peu plus tôt dans la nuit, du premier ticket pour la finale aux dépens de Veronika Kudermetova (6-3, 6-4). Evitant ainsi un dénouement final entre deux Russes en Californie. Elle a pris les devant dès l’entame en breakant la 19eme mondiale dès le premier jeu. Les deux protagonistes ont ensuite tenu leurs engagements jusqu’à un nouveau break de Rogers, pour sceller le premier set. Malgré deux breaks concédés dans le set suivant, elle a fini en trombe et pris les deux derniers jeux de service de Kudermetova pour assurer son succès. Déjà victorieuse de Bianca Andreescu, Maria Sakkari et Amanda Anisimova cette semaine, la 45eme joueuse à la WTA poursuit son récital. Elle arrive en finale, sa première depuis 2016, sans avoir perdu le moindre set.