WTA - Saint-Pétersbourg : Bertens conserve son titre

La passe de deux pour Kiki Bertens. Ce dimanche, la Néerlandaise, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a remporté le tournoi WTA Premier de Saint-Pétersbourg en Russie, sur dur indoor, aux dépens de la Kazakhe Elena Rybakina, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux petites manches (6-1, 6-3) et 1h16 de jeu. Il n'y a pas vraiment eu de match tant le score est lourd pour la moins bien classée des deux. Dans la première manche, la Kazakhe a mené 1-0... avant de perdre 6-1, avec ses trois dernières mises en jeu cédées, pour un total de sept balles de break à défendre. Dans la seconde manche, Elena Rybakina a laissé échapper d'entrée quatre opportunités de breaker son adversaire, dès le premier jeu.

Rybakina va intégrer le Top 20

Finalement, c'est elle qui a perdu son service, sur sa deuxième mise en jeu, avant de laisser échapper une nouvelle opportunité de breaker son adversaire, à 1-3. La 25eme joueuse mondiale n'a finalement pas eu d'autres possibilités de mettre son adversaire en difficulté. Kiki Bertens ajoute ainsi un dixième titre à son palmarès. Quant à Elena Rybakina, qui disputait là déjà sa troisième finale de l'année, elle n'accrochera pas un troisième sacre. Mais cette très belle semaine devrait lui permettre d'intégrer le Top 20, pour la toute première fois, avec une possible 19eme place à la clé, soit le meilleur classement de sa toute jeune carrière, elle qui n'est âgée que de 20 ans.



SAINT-PETERSBOURG (Russie, WTA Premier, dur indoor, 715 269€)

Tenante du titre : Kiki Bertens (PBS)



Finale

Bertens (PBS, n°2) bat Rybakina (KAZ, n°8) : 6-1, 6-3



Demi-finales

Rybakina (KAZ, n°8) bat Sakkari (GRE, n°6) : 3-6, 7-5, 6-1

Bertens (PBS, n°2) bat Alexandrova (RUS) : 6-1, 4-6, 6-1



Quarts de finale

Sakkari (GRE, n°6) bat Bencic (SUI, WC, n°1) : 2-6, 6-4, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Dodin (FRA, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-2

Alexandrova (RUS) bat Kvitova (RTC, n°3) par forfait

Bertens (PBS, n°2) bat Potapova (RUS, Q) : 6-4, 7-6 (3)



Huitièmes de finale

Bencic (SUI, WC, n°1) bat Kuznetsova (RUS, WC) : 7-6 (6), 6-4

Sakkari (GRE, n°6) bat Cornet (FRA, Q) : 6-2, 6-4

Dodin (FRA, Q) bat Konta (GBR, WC, n°4) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ, n°8) bat Ferro (FRA, LL) : 6-3, 6-4



Alexandrova (RUS) bat Vekic (CRO, n°7) : 6-1, 7-5

Kvitova (RTC, n°3) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (1), 1-6, 6-2

Potapova (RUS, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (2), 6-3

Bertens (PBS, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-1, 6-2



1er tour

Bencic (SUI, WC, n°1) - Bye

Kuznetsova (RUS, WC) bat Brady (USA) : 6-3, 6-1

Cornet (FRA, Q) bat Ostapenko (LET) : 6-1, 6-2

Sakkari (GRE, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 3-6, 6-4, 7-6 (3)



Konta (GBR, WC, n°4) - Bye

Dodin (FRA, Q) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-2

Ferro (FRA, LL) bat Garcia (FRA) : 7-5, 3-6, 6-3

Rybakina (KAZ, n°8) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 6-4



Vekic (CRO, n°7) bat Ahn (USA, Q) : 6-4, 6-1

Alexandrova (RUS) bat Kasatkina (RUS, WC) : 6-4, 3-6, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°3) - Bye



Tomljanovic (AUS) bat Vondrousova (RTC, n°5) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Putintseva (KAZ) : 7-6 (4), 1-6, 7-5

Bertens (PBS, n°2) - Bye