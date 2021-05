WTA : Sabalenka grimpe à la 4eme place, Kvitova de retour dans le Top 10

May 10, 2021 11:00 Battue en finale par Ashleigh Barty une semaine plus tôt à Stuttgart, Aryna Sabalenka a pris sa revanche à Madrid face à l'Australienne et toujours numéro 1 mondiale. Un 10eme titre en carrière qui permet à la Biélorusse de grimper de trois rangs au classement. Elle se hisse ainsi en 4eme position.