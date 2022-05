WTA - Rome : Sabalenka expéditive contre Pegula

Encore une Américaine au prochain tour pour Sabalenka



Fab from Sab 💪@SabalenkaA defeats Pegula 6-1, 6-4 to reach her first Rome quarterfinal!#IBI22 pic.twitter.com/bGMIzkEF7B

La jeune joueuse biélorusse de 24 ans n'avait encore jamais atteint les quarts de finale sur la terre battue de la capitale italienne. C'est désormais chose faite. Et de quelle manière ! Jeudi, pour son deuxième match dans le tournoi, la 8eme mondiale affrontait en effet une autre prétendante au titre au Foro Italico Jessica Pegula. Et alors que la plupart des spécialistes s'attendait, à juste titre, à une sévère empoignade entre la Biélorusse et l'Américaine, qui restait sur une finale perdue en trois sets sets à Madrid contre Ons Jabeur,En un peu plus d'une heure uniquement (1h07), la finaliste malheureuse (défaite contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek) du tournoi de Stuttgart le mois dernier a en effet corrigé (6-1, 6-4) la 11eme du classement.Après avoir balayé Pegula dans le premier set, remporté 6-1 en 25 minutes par la Biélorusse, cette dernière, qui n'avait déjà laissé que deux jeux à Zhang pour ses débuts dans le tournoi mercredi, semblait même partie pour lui réserver un sort similaire dans la deuxième manche. La tombeuse de Bianca Andreescu (au troisième tour) à Madrid, menée 4-2 après avoir subi un nouveau break, a, heureusement pour elle, su réagir en prenant le service de son adversaire pour rendre l'addition un peu moins salée. Une réaction qui lui avait déjà permis, plus tôt dans la partie, d'éviter un humiliant 6-0 (Sabalenka menait 5-0).: Amanda Anisimova, 32eme au classement, ou sa compatriote Danielle Collins, 9eme mondiale, tête de série numéro 7 du tournoi et qui fait donc elle aussi partie des favorites.