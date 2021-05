WTA - Rome : Première finale de la saison pour Karolina Pliskova

Karolina Pliskova est décidément abonnée à la finale du tournoi WTA de Rome. Victorieuse dans la capitale italienne en 2019 puis battue sur abandon en finale par Simona Halep l’an passé, la numéro 9 mondiale a confirmé l’adage disant « jamais deux sans trois ». En effet, la Tchèque s’est qualifiée pour la finale du tournoi organisé dans la capitale italienne pour la troisième fois de suite aux dépens de Petra Martic. Une entame de match qui s’est avérée être à sens unique, la Croate ne parvenant pas à déranger son adversaire au service et concédant à trois reprises sa propre mise en jeu. Le résultat a été une manche remportée en moins d’une demi-heure par Karolina Pliskova, qui n’a toutefois pas su arrêter le retour de flamme de son adversaire. En effet, après quatre jeux sans la moindre faille montrée de part et d’autre, c’est Petra Martic qui a eu ses trois premières balles de break du match. Si la 25eme mondiale a manqué ces trois opportunités, ce n’était qu’un coup de semonce. En effet, remportant les quatre derniers jeux avec deux breaks au passage, la Croate a recollé à une manche partout de manière autoritaire. Pas forcément satisfaite d’être emmenée dans une troisième manche, Karolina Pliskova est allé chercher le break dès le premier jeu mais n’a pas su le conserver. Sur un jeu blanc, Petra Martic a su revenir à deux jeux partout mais, à partir de là, elle n’a plus été en mesure de marquer le moindre jeu. Prenant un ascendant clair sur son adversaire, Karolina Pliskova a remporté les quatre derniers jeux du match pour valider son billet pour la finale (6-1, 3-6, 6-2 en 1h57’). Cori Gauff ou Iga Swiatek, qui a remporté son quart de finale face à Elina Svitolina en début de journée, sera son adversaire en finale ce dimanche.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Finale

Gauff (USA) ou Swiatek (POL, n°15) - Ka.Pliskova (RTC, n°9)



Demi-finales

Gauff (USA) - Swiatek (POL, n°15)

Ka.Pliskova (RTC, n°9) bat Martic (CRO) : 6-1, 3-6, 6-2