WTA - Rome : Iga Swiatek complète le dernier carré

Après avoir frôlé l'élimination au tour précédent contre Krejcikova, Iga Swiatek a été autoritaire pour triompher d'Elena Svitolina et rallier le dernier carré du tournoi de Rome (6-2, 7-5). Le match qui avait été décalé à ce samedi en raison de la pluie qui avait perturbé le programme de vendredi n'a duré qu'1h38. La Polonaise a rapidement pris la mesure de la tête de série numéro 5 du tournoi italien. Elle a gagné les trois premiers jeux de la partie et a su sauver une balle de débreak à 4-1 pour garder l'avantage. Très en jambes, la 15eme joueuse mondiale s'est même offert le luxe d'aller remporter la première manche sur le service de son adversaire. C'est sa troisième balle de set qui a été convertie. Dès le début du deuxième set, le match a failli être relancé par un break précoce d'Elena Svitolina mais Iga Swiatek a parfaitement réagi en débreakant dès le jeu suivant. La joueuse de 19 ans a même pris le service de son adversaire dans la foulée mais cette fois, c'est l'Ukrainienne qui a immédiatement débreaké. Alors que chaque joueuse assurait son jeu de service et que le tie-break se rapprochait de plus en plus, la tenniswoman qui a remporté Roland-Garros l'an passé a accéléré au bon moment pour aller convertir sa première balle de break sur le service de son adversaire et l'emporter. Ce succès, bien plus tranquille que celui de jeudi, permet à Iga Swiatek d'être toujours en lice pour sa rentrée sur terre battue. Pour continuer la préparation de la défense de son titre parisien, elle a désormais rendez-vous avec Cori Gauff.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Demi-finales

Gauff (USA) - Swiatek (POL, n°15)

Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Martic (CRO)



Quarts de finale

Gauff (USA) bat Barty (AUS, n°1) : 4-6, 1-2, abandon

Swiatek (POL, n°15) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-2, 7-5

Ka.Pliskova (RTC, n°9) bat Ostapenko (LET) : 4-6, 7-5, 7-6 (1)

Martic (CRO) bat Pegula (USA) : 7-5, 6-4