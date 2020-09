Mertens assure, Kovinic continue de surprendre

Rien n'arrête Azarenka

ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Deuxième tour

Premier tour

A quelques jours du début de Roland-Garros, Simona Halep s'affiche de plus en plus comme la grande favorite. En effet, alors qu'elle a fait l'impasse sur l'US Open, la Roumaine brille sur terre battue depuis la reprise.Opposée à Jasmine Paolini (6-3, 6-4), si Halep a été breakée cinq fois, elle a surtout pris huit fois le service de son adversaire, qui n'a réussi à marquer que deux jeux sur ses mises en jeu. Une entrée en matière plutôt maîtrisée pour celle qui rêve d'un troisième titre en Grand Chelem, avant d'affronter Dayana Yastremska, tombeuse d'Amanda Anisimova après 2h14 de jeu, au prochain tour.Bouzkova, auteure de 6 doubles-fautes dans ce match, a été menée 3-0 dans le premier set, mais est revenue à 4-4 avant de réussir un break décisif à 5-5. Dans la deuxième manche, il y a eu trois breaks de chaque côté et Rybakina a servi pour le match à 5-4 et 6-5, mais elle a échoué, avant de se rattraper au tie-break, remporté 7-3.Dans les autres rencontres du jour, Elise Mertens continue d'évoluer à un bon niveau depuis le retour sur les courts en août.Pour son 2eme tour à Rome, la 20eme au classement WTA a été plus forte que Magda Linette (6-2, 6-4) et affrontera Danka Kovinic au prochain tour. En effet, la Monténégrine a frappé fort. Après sa victoire contre Julia Goerges au 1er tour, elle a cette fois dominé Belinda Bencic (6-3, 6-1), grâce notamment à quatre breaks et un sans faute sur ses balles de breaks à sauver. Enfin, Anna Blinkova a renversé Aliona Bolsova (4-6, 6-1, 7-6), après une entame compliquée.Trois jours et demi après sa défaite en finale de l'US Open contre Naomi Osaka, Victoria Azarenka était déjà de retour sur les courts, sur un autre continent et une autre surface, et affrontait de nouveau une ancienne n°1 mondiale.Les deux manches ont été riches en rebondissements. Azarenka a mené 3-0 puis 5-3 dans la première, avant de perdre trois jeux de suite en manquant une balle de set à 5-4. Alors que Williams servait pour le set à 6-5, elle a craqué à son tour, et il a donc fallu disputer un tie-break, remporté 9-7 par Azarenka, qui a sauvé une balle de set à 6-5. Dans la deuxième manche, la Biélorusse a mené 4-1, puis a perdu l'un de ses services d'avance, mais pas deux, et a fini par l'emporter 6-2, après un avant-dernier jeu de 24 points ! Elle aura droit au prochain tour à un nouveau match contre une Américaine gagnante de Grand Chelem, Sofia Kenin.bat Paolini (ITA, WC) : 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 4-6, 7-6 (3), 6-4bat Bouzkova (RTC) : 7-5, 7-6 (3)Putintseva (KAZ) - Martic (CRO, n°8)Kenin (USA, n°3) - Azarenka (BLR)Kasatkina (RUS, Q) - Siniakova (RTC)Muguruza (ESP, n°9) - Gauff (USA)Begu (ROU, Q) - Konta (GBR, n°7)Bertens (PBS, n°5) - Hercog (SLO)Rus (PBS, Q) - Vondrousova (RTC, n°12)Kontaveit (EST, n°14) - Kuznetsova (RUS)Pavlyuchenkova (RUS) - Svitolina (UKR, n°4)bat Bencic (SUI, n°6) : 6-3, 6-1bat Linette (POL) : 6-2, 6-4bat Bolsova (ESP, Q) : 4-6, 6-1, 7-6 (4)Strycova (RTC) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)- Byebat Sevastova (LET) : 6-2, 6-3bat Giorgi (ITA, WC) : 7-5, 6-7 (5), 6-4bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (4), 7-6 (6)bat Alexandrova (RUS) : 6-0, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-4- Bye- Byebat V.Williams (USA, WC) : 7-6 (7), 6-2bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-2, 6-2bat Kerber (ALL) : 6-3, 6-1bat Stephens (USA) : 6-3, 6-3bat Jabeur (TUN) : 6-4, 6-3bat Cocciaretto (ITA, WC) : 6-2, 6-2- Bye- Byebat Juvan (SLO, Q) : 4-6, 6-4, 6-1bat Swiatek (POL) : 7-6 (5), 6-3bat Doi (JAP, Q) : 6-1, 4-6, 6-4bat: 6-3, 7-6 (1)bat Pera (USA) : 3-6, 7-6, 6-3bat Zhang (CHN) : 6-4, 6-7 (5), 6-1- Bye- Byebat Goerges (ALL) : 6-1, 6-0bat Ostapenko (LET) : 6-4, 6-3bat Hsieh (TPE) : 6-3, 6-1bat Riske (USA, n°13) : 5-7, 7-6 (4), 6-3bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-3bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-3- Bye