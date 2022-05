WTA - Rome : Azarenka enchaîne

Up and running in Rome 🏃‍♀️@vika7 wins 10 games in a row to get past Golubic and reach Round 2.#IBI22 pic.twitter.com/REpqVPu3cS

— wta (@WTA) May 9, 2022

ROME (Italie, WTA 1000, terre battue extérieure, 2 392 749€)

Premier tour

Cornet (FRA)

Elle avait quitté le tournoi de Miami en pleurs, rongée par des problèmes personnels, et avait décidé de faire une pause. De retour à Madrid la semaine passée, Victoria Azarenka a franchi deux tours avant de tomber en huitièmes de finale contre Amanda Anisimova. Ce lundi à Rome, la tête de série n°16 retrouvait la même joueuse qu'au premier tour à Madrid, Viktorija Golubic.La Biélorusse a perdu deux fois son service en début de première manche, mais à 3-2 en faveur de la Suissesse, elle a appuyé sur l'accélérateur et a remporté les neuf jeux suivants, et donc le match !- ByeRogers (USA) - Riske (USA)Osorio Serrano (COL) - Bronzetti (ITA, WC)bat Golubic (SUI) : 6-3, 6-0Raducanu (GBR, n°10) - Andreescu (CAN, SR)Sorribes Tormo (ESP) - Osaka (JAP)Martic (CRO, Q) - Muchova (RTC, SR)- Bye- ByeZhang (CHN) - Trevisan (ITA, WC)Kalinina (UKR) - Keys (USA)Samsonova (RUS) - Pegula (USA, n°13)Bencic (SUI, n°12) - Cocciaretto (ITA, WC)Martincova (RTC, Q) - Anisimova (USA)- Halep (ROU)- Bye- ByeJuvan (SLO, Q) - Putintseva (KAZ, Q)Giorgi (ITA) - Tomljanovic (AUS)Cirstea (ROU) - Jabeur (TUN, n°9)Gauff (USA, n°15) - Kerber (ALL)Tauson (DAN) - Kostyuk (UKR, Q)Stephens (USA) - Alexandrova (RUS)- Bye- ByePaolini (ITA) - Teichmann (SUI)Rybakina (KAZ) - Avanesyan (RUS, Q)Davis (USA, Q) - Ostapenko (LET, n°11)Pavlyuchenkova (RUS, n°14) - Fernandez (CAN)bat Zidansek (SLO): 6-4, 6-3Sasnovich (BIE, Q) - Kudermetova (RUS)- Bye