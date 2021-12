WTA : Raducanu positive au coronavirus

Une tenniswoman de plus sur la liste des joueuses touchées par le coronavirus. Ce lundi, c’est Emma Raducanu, la gagnante surprise du dernier US Open, qui s’est ajoutée. C’est le tournoi-exhibition d’Abu Dhabi, qui se déroulera de jeudi à samedi et auquel elle devait participer, qui a annoncé la nouvelle. « Les organisateurs du Mubadala World Tennis Championship confirment avec regret qu’Emma Raducanu a été testée positive au covid-19 et a déclaré forfait pour le tournoi. Nous cherchons une remplaçante de haut niveau pour affronter Belinda Bencic et donnerons les détails en temps voulus. « J’avais vraiment hâte de jouer devant les fans à Abu Dhabi, mais malheureusement je dois reporter ma venue. Je suis à l’isolement, comme le veut le protocole et j’espère pouvoir être de retour bientôt », a fait savoir la joueuse".

Pas de cérémonie dimanche pour Raducanu

Le compte à rebours est donc enclanché pour la Britannique de 19 ans, alors que la saison WTA 2022 débutera dans trois semaines en Australie. Complètement vaccinée, Emma Raducanu pourra s'y rendre dès qu'elle sera négative et ainsi participer au tournoi préparatoire de Melbourne, pour lequel elle est inscrite. Rappelons que les joueurs non vaccinés n'auront pas le droit de prendre part aux tournois australiens, à moins qu'ils aient contracté le covid après le 31 juillet 2021., et où la tenniswoman est favorite pour remporter le trophée (elle est nommée aux cotés du nageur Tom Daley, du boxeur Tyson Fury, du nageur Adam Peaty, du footballeur Raheem Sterling et de la cycliste paralympique Sarah Storey). Désormais isolée pour dix jours, la n°19 mondiale, qui a changé d'entraîneur il y a peu, devrait s'envoler pour l'Australie après Noël.