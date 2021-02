WTA : Qui sera la meilleure des « confinées strictes » ?

Au total, 75 joueurs et joueuses ont dû respecter un confinement strict de deux semaines dans leur chambre d'hôtel en arrivant à Melbourne, car ils avaient voyagé dans un avion en provenance de Los Angeles, Doha et Abu Dhabi où un cas de coronavirus a été détecté. Les joueuses en quarantaine stricte n'ayant pas pu prendre part aux deux tournois féminins de Melbourne qui ont débuté dimanche, la WTA a décidé de créer un tournoi exprès pour elles, le Grampians Trophy, toujours à Melbourne. Vingt-huit joueuses vont y prendre part, mais pas celle qui devait être tête de série, la Canadienne Bianca Andreescu (n°8 mondiale), qui aurait dû faire son retour à la compétition après seize mois d'avance, mais qui a préféré profiter de ces derniers jours avant le coup d'envoi de l'Open d'Australie (ce lundi) pour s'entraîner. Les têtes de série exemptées de premier tour sont donc Belinda Bencic, Victoria Azarenka, Elena Rybakina et Maria Sakkari. Aucune Française ne dispute ce tournoi.



GRAMPIANS TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 196 056€)

Première édition



1er tour

Sakkari (GRE, n°5) - Bye

Fernandez (CAN) - Stephens (USA)

Jabeur (TUN) - Blinkova (RUS)

Siniakova (RTC) - Kerber (ALL, n°8)



Azarenka (BIE, n°3) - Bye

Putintseva (KAZ) - Garcia Perez (ESP)

Strycova (RTC) - Mattek-Sands (USA)

McHale (USA) - Kontaveit (EST, n°6)



Brady (USA, n°7) - Kuznetsova (RUS)

Dabrowski (CAN) - Kostyuk (UKR)

Davis (USA) - Krejcikova (RTC)

Rybakina (KAZ, n°4) - Bye



Riske (AUSA, n°9) - Li (USA)

Watson (GBR) - Kudermetova (RUS)

Cirstea (ROU) - Kalashnikova (GEO)

Bencic (SUI, n°2) - Bye