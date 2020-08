WTA - Prague : Kudermetova déjà au tapis

Après Palerme la semaine passée, la reprise de la saison WTA se poursuit cette semaine du côté de Prague (mais aussi de Lexington, aux Etats-Unis), toujours sur terre battue. Et dès le premier match du tournoi, une tête de série a pris la porte, en la personne de Veronika Kudermetova. La Russe, 40eme mondiale et tête de série n°8 dans la capitale tchèque, disputait son tout premier match depuis le 25 février, et elle s'est inclinée contre l'invitée canadienne Eugenie Bouchard (330eme) qui, elle, avait disputé sept matchs pendant la pause du circuit, lors de différentes compétitions aux Etats-Unis. L'ancienne finaliste de Wimbledon s'est imposée 6-0, 6-3 en 1h15, grâce notamment à 5 aces et aucun break concédé (5 balles de break sauvées). Bouchard a pris trois fois le service adverse dans le premier set, puis à 2-1 en sa faveur dans le deuxième. Prochaine adversaire : la Slovène Zidansek ou la Tchèque Siniakova.



PRAGUE (République tchèque, terre battue, WTA International, 191 282€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Premier tour

Halep (ROU, n°1) - Hercog (SLO)

Tig (ROU) - Krejcikova (RTC, WC)

Qualifiée - Qualifiée

Rus (PBS) - Pavlyuchenkova (RUS, n°6)



Sevastova (LET, n°9) - Begu (ROU)

Bolsova (ESP) - Ferro (FRA)

Siegemund (ALL) - Qualifiée

Sorribes Tormo (ESP) - Strycova (RTC, n°7)



Bouchard (CAN, WC) bat Kudermetova (RUS, n°8) : 6-0, 6-3

Zidansek (SLO) - Siniakova (RTC)

Giorgi (ITA) - Qualifiée

Paolini (ITA) - Mertens (BEL, n°3)



Alexandrova (RUS, n°5) - Qualifiée

Bogdan (ROU) - Qualifiée

Kr.Pliskova (RTC) - Fruhvirtova (RTC, WC)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO, n°2)