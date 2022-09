WTA - Portoroz : Cornet déçoit face à Juvan

Cornet craque en fin de set

Déception pour Alizé Cornet à Portoroz. Remontée au 35eme rang mondial grâce à son troisième tour à l'US Open, et tête de série n°6 du tournoi slovène, la Française s'est inclinée dès le premier tour face à une joueuse locale, Kaja Juvan.La Slovène avait pourtant bien commencé le match en breakant d'entrée, mais la Française a enchaîné quatre jeux pour s'envoler dans le premier set (4-1). Cependant, Juvan n'a rien lâché, et une fois menée 5-2, c'est elle qui a réussi une série en gagnant quatre jeux de suite (6-5). Elle s'est même procurée une balle de set à 6-5, mais Cornet l'a sauvée, et c'est finalement au tie-break que la Slovène a fait la différence, en le remportant 7-5.Le deuxième set a été moins riche en rebondissements, avec aucune balle de break à signaler des deux côtés pendant les sept premiers jeux. Mais à 4-3, Juvan a mis la pression sur le service de Cornet, et a réussi à la breaker. La Niçoise n'a pas craqué tout de suite, se procurant une balle de débreak quand son adversaire servait pour le match,C'est donc elle qui affrontera la tenante du titre, l'Italienne Jasmine Paolini, en huitièmes de finale. On devrait retrouver Alizé Cornet dans deux semaines du côté de Parme.