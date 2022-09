Ekaterina Alexandrova est tout de suite entrée dans le vif du sujet. Tête de série numéro 5 du tournoi WTA de Portoroz, la Russe a dû batailler pendant trois manches pour prendre le meilleur sur Marta Kostyuk. La première manche a vu la 24eme mondiale profiter du septième jeu pour breaker mais cet avantage s’est évaporé peu après qu’Ekaterina Alexandrova manque une balle de set. Ecartant ensuite trois opportunités similaires pour l’Ukrainienne, la Russe a fini par avoir le dernier mot dans un jeu décisif accroché. Marta Kostyuk a mieux entamé la deuxième manche, prenant deux fois le service de son adversaire pour mener cinq jeux à deux et servir pour le gain du set. Toutefois, la 54eme mondiale a vacillé et laissé son adversaire revenir à hauteur après avoir manqué deux balles de set. Parvenant à se reprendre, Marta Kostyuk a remporté les deux derniers jeux pour relancer le match. Marquée par de nombreux échanges de break, la troisième manche a été plus décousue mais, au moment critique, Ekaterina Alexandrova a fait respecter la hiérarchie pour conclure à sa première balle de match (7-6, 5-7, 7-5 en 2h50’).

Potapova a fait céder Liu

Anastasia Potapova, tête de série numéro 9, a également validé son billet aux dépens de Claire Liu en deux manches. Si l’Américaine a breaké d’entrée, elle n’a pas su confirmer l’avantage pris. Une situation qui s’est répétée lors des sixième et septième jeu. C’est alors que la Russe a haussé le ton et, gagnant quatre jeux de suite, elle a empoché le premier set dès que l’occasion s’est présentée. La deuxième manche a également connu un déroulement heurté avec deux joueuses loin d’être sereines sur leurs mises en jeu respectives. Une première séquence de trois breaks consécutifs a permis à Anastasia Potapova de prendre l’avantage mais Claire Liu a su faire le nécessaire pour revenir à quatre jeux partout. La Russe a une nouvelle fois pris le service de son adversaire afin d’engager pour le gain du match. Toutefois, la 81eme mondiale a eu du répondant pour emmener Anastasia Potapova au jeu décisif. Les deux joueuses e sont rendu coup pour coup mais, à la première balle de match, c’est la Russe qui a eu le dernier mot (6-4, 7-5 en 2h01’).