WTA - Phillip Island Trophy : Kasatkina remporte son troisième tournoi, le premier depuis 2018

Elle attendait cela depuis le 15 octobre 2018. La Russe Daria Kasatkina, 75eme joueuse mondiale, a accroché un troisième titre à son palmarès, après Charleston en 2017 puis Moscou en 2018, en six finales disputées (Charleston 2017, Moscou 2017, Dubai 2018, Indian Wells 2018, Moscou 2018, Melbourne 2021), en s'adjugeant la première édition du Phillip Island Trophy, un tournoi WTA 250 disputé sur dur, du côté de Melbourne en Australie. Pour arriver à ses fins, la Russe a battu, en finale, la Tchèque Marie Bouzkova, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°13, en trois manches (4-6, 6-2, 6-2) et 2h10 de jeu.

Huit jeux d'affilée pour Kasatkina entre la deuxième et troisième manche

Pourtant, tout avait bien mal débuté pour Kasatkina. En effet, la Tchèque, qui disputait là sa deuxième finale, après Monterrey en 2020, mais qui devra donc encore attendre avant d'ouvrir son palmarès, a mené 6-4, 2-1, avant donc de totalement s'effondrer. Dans le dur physiquement, Bouzkova a alors perdu, dans un premier temps, les cinq derniers jeux de la deuxième manche (6-2). Si l'on additionne également avec le début de la troisième et dernière manche, cela fait huit jeux d'affilée, en tout. Menée alors 3-0, la mieux classée des deux est parvenue à stopper l'hémorragie, mais le mal était fait. Après avoir remporté son seul jeu de service de la manche (5-2), la 50eme joueuse mondiale s'est ensuite inclinée, sur un ultime jeu blanc (6-2).



PHILLIP ISLAND TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 250, dur, 194 105€)

Première édition



Finale

Kasatkina (RUS) bat Bouzkova (RTC, n°13) : 4-6, 6-2, 6-2



Demi-finales

Kasatkina (RUS) bat Collins (USA, n°8) : 6-2, 6-7 (6), 6-1

Bouzkova (RTC, n°13) bat Andreescu (CAN, n°2, WC) : 6-7 (9), 6-2, 7-5



Quarts de finale

Collins (USA, n°8) bat Peterson (SUE, n°16) : 6-1, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Martic (CRO, n°4) : 6-0, 6-4

Bouzkova (RTC, n°13) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 4-6, 6-2

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Begu (ROU) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)



8emes de finale

Peterson (SUE, n°16) bat Gadecki (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Collins (USA, n°8) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2

Martic (CRO, n°4) bat Birrell (AUS, WC) : 6-1, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°7) : 2-6, 6-1, 6-4



Teichmann (SUI) bat Tig (ROU) : 6-3, 3-3, abandon

Bouzkova (RTC, n°13) bat Da Silva Fick (AUS, LL) : 6-1, 6-1

Begu (ROU) bat Q.Wang (CHN, n°5) : 6-7 (2), 6-2, 6-1

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Diyas (KAZ) : 6-1, abandon





2eme tour

Gadecki (AUS, WC) bat Kenin (USA, n°1, WC) : 2-6, 7-6 (4), 6-4

Peterson (SUE, n°16) bat Minnen (BEL) : 7-5, 6-3

Doi (JAP) bat Sorribes Tormo (ESP) : forfait

Collins (USA, n°8) bat Lepchenko (USA, Q) : 6-7 (3), 6-1, 6-3



Martic (CRO, n°4) bat Marino (CAN, Q) : 6-2, 5-7, 6-4

Birrell (AUS, WC) bat Raina (IND, Q) : 6-3, 3-6, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°7) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-4, 6-2



Teichmann (SUI) bat Niculescu (ROU, LL) : 6-2, 6-2

Tig (ROU) bat Jones (GBR, Q) : 6-1, 6-4

Bouzkova (RTC, n°13) bat Zhu (CHN) : 6-4, 6-2

Da Silva Fick (AUS, LL) bat Sasnovich (BIE) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)



Q.Wang (CHN, n°5) bat Inglis (AUS) : 6-4, 6-2

Begu (ROU) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2

Diyas (KAZ) bat Bogdan (ROU) : 6-4, 5-7, 6-2

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Brengle (USA) : 7-6 (4), 4-6, 6-3



1er tour

Kenin (USA, n°1, WC) - Bye

Gadecki (AUS, WC) bat Aiava (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Minnen (BEL) bat Babos (HON) : 6-2, 6-2

Peterson (SUE, n°16) bat Potapova (RUS) : 6-4, 4-6, 6-3



Doi (JAP) bat Garcia (FRA, n°10) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP) bat Samsonova (RUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (4)

Lepchenko (USA, Q) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-0 abandon

Collins (USA, n°8) - Bye



Martic (CRO, n°4) - Bye

Marino (CAN, Q) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 6-3

Raina (IND, Q) bat Cocciaretto (ITA) : 5-7, 6-1, 6-2

Birrell (AUS, WC) bat Cornet (FRA, n°15) : 6-2, 7-5



Gracheva (RUS) bat Stephens (USA, n°9) : 6-2, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Pavlyuchenkova (RUS, n°7) - Bye



Zhang (CHN, n°6) - Bye

Teichmann (SUI) bat Buzarnescu (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Tig (ROU) bat Tsurenko (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Jones (GBR, Q) bat Zheng (CHN, n°11) : 6-2, 3-6, 6-2



Bouzkova (RTC, n°13) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 5-0 abandon

Zhu (CHN) bat Errani (ITA) : 6-2, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Davis (USA) : 6-3, 6-2

Konta (GBR, n°3) - Bye



Q.Wang (CHN, n°5) - Bye

Inglis (AUS) bat Rakhmova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Blinkova (RUS) bat Petkovic (ALL) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Begu (ROU) bat Podoroska (ARG, n°12) : 6-3, 6-3



Bogdan (ROU) bat Sevastova (LET, n°14) : 4-6, 6-3, 6-3

Diyas (KAZ) bat McHale (USA) : 3-6, 6-3, 6-1

Brengle (USA) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4

Andreescu (CAN, n°2, WC) - Bye