WTA : Perret annonce la fin de sa collaboration avec Garcia

Coup de tonnerre sur le circuit féminin : Bertrand Perret et Caroline Garcia, c'est terminé. A la surprise générale, l'entraîneur français a annoncé vendredi qu'il ne s'occuperait plus de la Lyonnaise alors que se profile le Masters, pour lequel son ex-protégée s'est qualifiée. Garcia fera le voyage à Fort Worth (Texas) sans coach. Perret a expliqué, d'abord via une publication sur son compte Facebook (qu'il a supprimée ensuite) puis ensuite auprès de nos confrères de L'Equipe qu'en raison de problèmes d'ordre extra-sportif, il ne pouvait pas continuer à travailler avec celle qui vit pourtant l'une de ses plus belles saisons depuis son arrivée sur le circuit. "Aventure terminée ! Après le tournoi de Guadalajara, j'ai décidé de stopper la collaboration avec Caroline (...) Je souhaite tout le meilleur à Caroline sur le court et en dehors pour la suite. Bon vent à elle", avait posté Perret, déjà rivé vers la suite : "Et maintenant, il faut trouver un nouveau challenge !" Relancée par son nouveau mentor, aussi bien sur le plan de son tennis que d'un point de vue mental, Garcia a accumulé les belles performances.

Perret : "J'ai préféré couper plutôt que déchirer"

Victorieuse de trois tournois dans la même année - ce qui ne lui était encore jamais arrivée -, dont le WTA 1000 de Cincinnati, demi-finaliste dans un tournoi du Grand Chelem, en août dernier à l'US Open (là aussi pour la première fois de sa vie) et remontée à la 6eme place du classement WTA (elle était 75eme avant le début de sa collaboration avec Perret), à deux rangs de son meilleur classement en carrière, la compatriote en double de Kristina Mladenovic - les deux femmes ont remporté le dernier Roland-Garros ensemble - sera naturellement l'une des principales favorites de ce Masters qu'elle abordera donc sans l'entraîneur qui lui a redonné des ailes et est pour beaucoup dans la présence de la Lyonnaise au Texas le mois prochain. "Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins", avoue pour L'Equipe le désormais ex-coach de Garcia, qui a préféré à l'entendre jouer la carte de la sincérité. "Je ne suis pas un homme de faux-semblant et quand c'est fini, c'est fini. Cela ne servait à rien de faire durer de façon artificielle. J'ai préféré couper plutôt que déchirer." Personne ne l'avait vu venir.