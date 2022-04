WTA : Pas de tournois en Chine cette année

La Chine suspendue par la WTA depuis le 1er décembre

Contrairement à l’ATP, la WTA n’a toujours pas dévoilé son calendrier pour la période allant de la fin de l’US Open (11 septembre) à la fin de la saison. Et pour cause, l’automne est synonyme, hors pandémie de coronavirus bien sûr, de tournée asiatique, et notamment en Chine, pour les meilleures tenniswomen du monde, et les dirigeants de la WTA ne souhaitent pas retourner dans le pays pour le moment. Si en 2020 et 2021 cette tournée a été annulée raison de la pandémie, la WTA ne passera pas non plus par la Chine en 2022 en raison de « l’affaire Peng Shuai », a confié son président Steve Simon dimanche. « Nous restons déterminés à trouver une solution, a déclaré Simon à Tennis Podcast. Nous voulons trouver une résolution avec laquelle Peng puisse être à l'aise, avec laquelle le gouvernement chinois puisse être à l'aise et avec laquelle nous pouvons être à l'aise. Nous n'avons pas l'intention de nous éloigner de la Chine.Nous espérons être de retour en 2023 avec la résolution qui montre que des progrès ont été réalisés. Ce sera une victoire pour le monde si nous pouvons y parvenir. »La WTA avait décidé le 1er décembre dernier de suspendre ses tournois en Chine et à Hong Kong tant que Peng Shuai n’était pas libre de ses mouvements et de ses paroles. Un mois avant, la joueuse avait publié un message dans lequel elle accusait de viol un haut dignitaire chinois. Message supprimé dans la foulée.Ce n’est donc pas en 2022 que la WTA retournera à Pékin, Wuhan ou encore Shenzhen, où se déroulent trois des tournois les plus richement dotés de la saison. L’ATP, de son côté, organisera des tournois à Chengdu, Zhuhai, Pékin et Shanghai en septembre et octobre.