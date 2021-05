WTA - Parme : Garcia retrouve enfin les quarts

La dernière fois que Caroline Garcia a disputé un quart de finale sur le circuit WTA, la France n'avait pas encore été confinée. Ce mercredi, l'Hexagone sort de son troisième confinement et Garcia s'est qualifiée pour son premier quart depuis le tournoi de Lyon en mars 2020. A Parme, la 53eme mondiale s'est défaite assez facilement de la 110eme, la qualifiée allemande Anna-Lena Friedsam, malgré quelques frayeurs sur la fin. Elle s'est imposée 6-2, 6-4 en 1h15. Garcia, très bonne en retour, a signé un début de match canon en menant 3-0, puis l'Allemande a effacé l'un de ses breaks de retard (3-1), mais pas deux, et la Française l'a finalement breakée de nouveau à 4-2.

Dans le deuxième set, la Lyonnaise a fait encore mieux en menant 5-1, mais Friedsam s'est réveillée pour remporter trois jeux de suite (5-3). Heureusement, Garcia a réussi à conclure sur sa mise en jeu (2 aces, 3 doubles-fautes, 55% de premières balles au total), sur sa deuxième balle de match. Cette victoire va lui permettre d'affronter Katerina Siniakova (68eme), la tombeuse de Serena Williams, qui mène 3-2 dans leurs confrontations.

Rubbing her hands with glee (and sanitizer) 😝



A first quarterfinal of the season for 🇫🇷 @CaroGarcia!



The No.8 seed defeats Friedsam 6-2, 6-4 and will face Siniakova for a spot in the Parma last four. pic.twitter.com/Zi0MmFim6w