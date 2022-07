WTA - Palerme : Garcia remporte son duel contre sa compatriote Paquet

Caroline Garcia a fini par avoir le dernier mot. Ce mardi, pour son entrée en lice au tournoi WTA 250 de Palerme en Italie, sur terre battue, la Française, 48eme joueuse mondiale et tête de série n°5, est venue à bout de sa compatriote Chloé Paquet, 103eme joueuse mondiale, en trois manches (6-7 (2), 6-2, 6-2) et 2h13 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux, jusqu'à ce que Caroline Garcia mène 3-2. De 3-2 à 5-4, toujours en faveur de Garcia, aucune des deux joueuses n'a alors remporté son service et les deux breaks concédés par la mieux classée des deux ont même été blancs. A 6-5, cette dernière s'est procuré une balle de set, mais sans parvenir à ses fins et c'est donc tout naturellement que les deux Françaises sont donc allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif largement dominé par Paquet et qu'elle a conclu à sa première opportunité (7-6 (2)). Dans la deuxième manche, malgré une première balle sauvée, la moins bien classée des deux a perdu son service d'entrée. Puis un second, cette fois blanc, au pire des moments, soit à 4-2.

Paquet a eu du mal sur son service dans le dernier set

Dans la foulée, la 103eme joueuse mondiale a eu deux opportunités pour effacer l'un de ses deux handicaps, mais c'est bel et bien la 48eme joueuse mondiale qui a eu le dernier mot, pour égaliser à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Chloé Paquet a été double-breakée d'entrée, malgré une balle sauvée à 2-0, puis trois autres pour éviter ensuite d'être menée 5-0. A 4-1, Caroline Garcia a perdu l'un de ses deux avantages, avant de s'y reprendre à cinq fois pour en reprendre un, juste après. A 5-2, Garcia a alors servi pour le gain du match. Avant d'avoir le dernier mot, à sa première opportunité, la Tricolore a dû sauver trois balles de break, mais elle a donc fini par obtenir gain de cause (6-2). Qualification également pour l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, 54eme joueuse mondiale et tête de série n°8, contre l'Américaine Asia Muhammad, 198eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (4-6, 7-5, 7-5) et 2h59 de jeu.