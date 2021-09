What. A. Battle 😤

Qualifier @nastiaapotapova pushes past Garcia in a tight second set tiebreak to advance!#OstravaOpen pic.twitter.com/1lSlubT4Zk



— wta (@WTA) September 20, 2021

Pas mieux pour Dodin

OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur intérieur, 482291€)

Premier tour

Dodin (FRA, Q)

Ferro (FRA, Q)



Garcia (FRA, WC)

Eliminée au deuxième tour de l'US Open par Elena Rybakina, Caroline Garcia faisait son retour 19 jours plus tard du côté d'Ostrava en République tchèque, où elle avait obtenu une wild-card. Mais la Française, 60eme mondiale, est tombée dès le premier tour.Garcia n'est jamais parvenue à breaker son adversaire, malgré trois occasions, dont une à 6-5 dans la deuxième manche qui était une balle de set. Elle a lâché son service d'entrée de match et à 3-1 dans le premier set, qu'elle a perdu en seulement 35 minutes. Dans le deuxième, les deux joueuses ont tenu leur mise en jeu, plus ou moins facilement, et tout s'est joué dans un tie-break très serré où la Russe s'est imposée 8-6 sur sa deuxième balle de match, pour obtenir le droit d'aller défier Petra Kvitova.6-2, 7-6. C'est également le score de la défaite de l'autre Française en lice ce lundi, Océane Dodin. La 94eme mondiale, issue des qualifications, a été battue par une autre qualifiée, Magda Linette (59eme), après un match qui a duré 1h30.Tout d'abord à 3-2 et 5-2 dans le premier set, alors qu'elle avait très bien résisté jusque-là, puis à 2-1 dans le deuxième alors qu'elle avait breaké d'entrée, et à 5-4 alors qu'elle servait pour le gain de la manche après un break à 2-2. Linette s'est ensuite procurée quatre balles de match à 6-5, mais Dodin a réussi à arracher le tie-break, où elle s'est inclinée 7-3. Fiona Ferro est donc la dernière Français en lice. La tête de série n°9 Paula Badosa (27eme) a quant à elle franchi le premier tour, en se défaisant facilement de la n°82, Varvara Gracheva : 6-2, 6-2 en 1h14 sans avoir la moindre balle de break à défendre, et en breakant à 1-1 et 4-2 dans le premier set et à 0-0 et 3-1 dans le deuxième.- ByeZhang (CHN) - Putintseva (KAZ)bat: 6-2, 7-6 (3)Kudermetova (RUS) - Rybakina (KAZ, n°7)- ByeBlinkova (RUS, LL) - Ostapenko (LET, WC)Martincova (RTC, WC) - Siniakova (RTC, WC)Konjuh (CRO, Q) - Pavlyuchenkova (RUS, n°5)bat Gracheva (RUS, LL) : 6-2, 6-2bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-4bat Zakharova (RUS, Q) : 6-3, 6-3- ByeKerber (ALL, n°6) - Teichmann (SUI)Riske (USA) -bat: 6-2, 7-6 (6)- Bye