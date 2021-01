WTA : Osaka vise les JO de Tokyo

L'année 2020 est désormais officiellement terminée. Une année grandement perturbée par la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Le Covid-19 a ainsi également obligé les différentes disciplines sportives à se réinventer, tout en bouleversant forcément leurs calendriers. Le tennis n'a pas été épargné. Comme tout le circuit WTA ou presque, Naomi Osaka, l'une des meilleures tenniswomen du monde, se tourne ainsi forcément déjà vers 2021. Et son objectif est même clair, si l'on en croit son propre préparateur physique. Il s'agit des Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon.

Osaka a remporté l'US Open l'an passé

En effet, Yutaka Nakamura s'est ainsi confié à un journal local, en déclarant notamment : « En 2021, un de ses objectifs principaux est de faire un bon résultat aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans la perspective de sa carrière, Naomi ne pourra participer qu'aux Jeux de Tokyo, ceux de Paris en 2024 et ceux de Los Angeles en 2028. Elle a donc un nombre très limité d'occasions de bien faire aux JO et une d'elles sera à Tokyo. Mais il y a aussi quatre tournois du Grand Chelem et nous allons les préparer de sorte qu'elle y soit performante. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'incertitudes à cause du virus, mais nous gardons la volonté de faire ce que nous devons faire du mieux que nous le pouvons, chaque jour. Si nous pouvons maîtriser quelque chose, nous le faisons. Si la situation évolue, nous nous adaptons. En ce qui concerne les JO, Naomi se prépare comme elle le peut actuellement. » La saison dernière, Osaka, qui occupait encore la troisième place mondiale lors du dernier classement WTA publié le 30 novembre dernier, n'a pas vraiment fait partie de celles qui ont le plus joué. Pourtant, elle a tout de même réussi à remporter l'US Open.