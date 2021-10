WTA - Nur-Sultan : Van Uytvanck remporte son cinquième titre

Une finale entre les deux joueuses les mieux classées du tournoi, dont la deuxième meilleure joueuse du pays. Les organisateurs du tournoi WTA de Nur-Sultan, au Kazakhstan, dont c'était la première édition, ne pouvaient pas rêver mieux. Ils auraient sans doute préféré que la Kazakhe Yulia Putintseva (47eme) aille au bout de la compétition, mais c'est bel et bien la Belge Alison Van Uytvanck (89eme) qui a soulevé le trophée. La joueuse de 27 ans s'est imposée 1-6, 6-4, 6-3e en 2h22, à l'issue d'un match où elle a subi pendant un set, avant de prendre la mesure de son adversaire et la renverser. Putintseva avait remporté ses quatre premières confrontations contre Van Uytvanck (et notamment la dernière lors de l'Open d'Australie en février), et elle était bien partie pour réussir la passe de cinq après le premier set, remporté en 25 minutes en ne perdant que trois points sur son service et en n'ayant pas la moindre balle de break à défendre.

Putintseva breakée six fois

Mais la machine kazakhe s'est enraillée dès le premier jeu du deuxième set, où elle a perdu son service. Putintseva est pourtant parvenue à revenir à 2-2, puis à 4-4 après avoir une nouvelle fois été breakée. Mais elle a encore perdu son service à 4-4 et n'a pas réussi à revenir, malgré trois occasions. C'est donc le troisième set qui a départagé les deux joueuses, et la Kazakhe a pris le meilleur départ en breakant d'entrée (2-0). Mais Van Uytvanck a débreaké dans la foulée (2-2) puis a repris le service adverse à 3-3 et 5-3 pour remporter ce titre. Il s'agit du cinquième de sa carrière, après Québec 2017, Budapest 2018 et 2019, et Tashkent 2019. Une victoire qui lui permettra de gagner 35 places au classement lundi pour se retrouver 54eme.



A PERFECT 5-0 in WTA finals 💯

🇧🇪 @AlisonVanU comes from behind to upset top seed Putintseva and claim the #AstanaOpen title! pic.twitter.com/YUfQ11Fh2E



NUR-SULTAN (Kazakhstan, WTA 250, dur indoor, 202 702€)

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA, n°3)

Burel (FRA, n°8)

1er tour

Mladenovic (FRA, n°3)

Burel (FRA, n°8)

bat Putintseva (KAZ, n°1) : 1-6, 6-4, 6-3bat Peterson (SUE, n°6) : 6-2, 6-4bat Cristian (ROU) : 6-3, 6-3bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-0bat Potapova (RUS, WC) : 6-4, 6-7 (7), 6-4bat Krunic (SER, Q) : 6-4, 6-3bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-4bat Lapko (BIE) : 6-4, 6-4bat Konjuh (CRO, n°5) : 2-6, 7-6 (4), 6-2bat: 1-6, 6-4, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat: 6-7 (3), 6-1, 6-2bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-3bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-2, 6-4bat Friedsam (ALL) : 6-4, 3-6, 6-4bat Gorgodze (GEO) : 6-1, 6-2bat Niemeier (ALL) : 7-5, 4-6, 6-4bat Hatouka (BIE, Q) : 6-1, 6-1bat Radwanska (POL, LL) : 7-6 (6), 6-1bat Danilina (KAZ, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-4bat Pattinama Kerkhove (PBS) : 7-5, 6-1bat Zakharova (RUS, Q) bat : 6-7 (6), 6-4, 7-5bat Voegele (SUI) : 7-5, 4-6, 6-3bat Minella (LUX) : 5-2 abandonbat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 4-6, 7-5, 6-2bat Boulter (GBR, Q) : 3-6, 6-3, 7-5bat Minnen (BEL, n°4) : 2-6, 7-6 (5), 6-4bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-6 (5)bat Diatchenko (RUS) : 6-1, 3-1, abandonbat Rodionova (AUS) : 4-6, 6-4, 6-2bat Kulambayeva (KAZ, WC) : 6-3, 6-4