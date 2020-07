WTA : Nouveau classement, nouveaux tournois et encore de l’espoir pour la Chine

Grosse journée pour la WTA ce jeudi ! L’instance du tennis féminin a évoqué divers sujets importants, tous liés à la pandémie de coronavirus qui a complètement bouleversé la saison 2020. Trois jours après l’ATP, la WTA a elle aussi dévoilé son nouveau système de classement, et il sera le même que celui des hommes. Ainsi, le « ranking » ne sera pas établi grâce aux 16 meilleurs résultats des joueuses sur les 52 dernières semaines, mais entre mars 2019 et décembre 2020. Comme pour l’ATP, le même tournoi ne pourra pas compter deux fois. Par exemple, si Bianca Andreescu, gagnante de l’US Open 2019, décide de ne pas le jouer en 2020, elle conservera les points de sa victoire de l’an passé. Le classement reviendra à la normale en 2021. Concernant le Masters de fin d’année, la WTA précise que ce sont les 16 meilleurs résultats de 2020 qui compteront pour déterminer les huit joueuses qualifiées.

Prague et Lexington s'ajoutent au calendrier

Reste à savoir si ce Masters aura bien lieu à Shenzhen la semaine du 9 novembre, comme prévu. Ce jeudi, la Chine a en effet annoncé qu’elle annulait tous les événements sportifs internationaux (sauf les compétitions préparatoires aux JO d’hiver 2022 de Pékin) jusqu’à la fin de l’année 2020. Mais la WTA ne perd pas espoir : « A notre connaissance, l’information qui circule à propos des les événements sportifs internationaux en Chine ne représente pas une décision finale. La WTA continue à travailler de près avec les organisateurs de tournois en Chine et la Fédération chinoise de tennis et nous vous informerons quand nous aurons plus d’informations. La suite du calendrier 2020 sera dévoilée fin juillet ». Le calendrier a d’ailleurs été ajusté ce jeudi, avec l’annonce de deux nouveaux tournois qui se dérouleront la semaine du 10 août : à Prague en République tchèque (un tournoi sur terre battue existant depuis 1992) et à Lexington aux Etats-Unis (première édition, sur dur). Rappelons que la saison reprendra la semaine du 3 août, à Palerme.