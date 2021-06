WTA - Nottingham : Konta a dû batailler

Neuvième finale en carrière et troisième finale sur le gazon de Nottingham pour Johanna Konta ! La joueuse britannique de 30 ans (20eme mondiale), tête de série n°1 de l'un de ses tournois favoris, s'est qualifiée pour la finale en éliminant la Serbe Nina Stojanovic (87eme) en trois sets et et 2h52 de jeu : 6-2, 6-7, 7-5. Auteure de 8 aces (pour 3 doubles-fautes), Konta a été breakée à deux reprises lors de cette rencontre et a pris cinq fois le service adverse. Elle a remporté la première manche sur sa cinquième balle de set, après avoir breaké à 2-2 et 4-2. Elle a ensuite breaké d'entrée de deuxième manche et s'est procurée une balle de match à 5-3 sur le service de Stojanovic. Mais la Serbe l'a sauvée et a débreaké dans la foulée, avant de s'imposer 7-2 dans un tie-break à sens unique. Konta ne s'est pas démobilisée pour autant et a breaké d'entrée de troisième set (2-0), avant de perdre son service à son tour (2-2). Mais à 6-5 en sa faveur, elle a réussi le break décisif pour s'imposer sur sa deuxième balle de match. Elle va donc disputer sa première finale depuis plus de deux ans (Rome 2019) et va tenter de remporter le quatrième titre de sa carrière, le premier depuis Miami 2017.



NOTTINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 193 335€)

Tenante du titre (en 2019) : Caroline Garcia (FRA)



Finale

Konta (GBR, n°1) - Zhang (CHN, n°4) ou Davis (USA, n°14)



Demi-finales

Konta (GBR, n°1) bat Stojanovic (SER, n°15) : 6-2, 6-7 (2), 7-5

Zhang (CHN, n°4) - Davis (USA, n°14)



Quarts de finale

Konta (GBR, n°1) bat Van Uytvanck (BEL, n°8) : 6-3, 7-6 (6)

Stojanovic (SER, n°15) bat Martincova (RTC, n°17) : 6-2, 6-4

Zhang (CHN, n°4) bat Mladenovic (FRA, n°7) : 3-6, 6-2, 7-6 (4)

Davis (USA, n°14) bat Boulter (GBR, WC) : 6-7 (6), 2-0



Huitièmes de finale

Konta (GBR, n°1) bat Kozlova (UKR, Q) : 6-2, 1-6, 6-3

Van Uytvanck (BEL, n°8) bat Golubic (SUI, n°10) : 6-1, 7-5

Stojanovic (SER, n°15) bat Vekic (CRO, n°3) : 6-3, 6-4

Martincova (RTC, n°17) bat Garcia Perez (ESP, LL) : 6-1, 3-6, 6-2



Mladenovic (FRA, n°7) bat McNally (USA) : 7-6 (6), 1-6, 6-1

Zhang (CHN, n°4) bat Diyas (KAZ, n° 16) : 6-4, 6-2

Boulter (GBR, WC) bat Watson (GBR, n°9) : 7-6 (4), 6-3

Davis (USA, n°14) bat Riske (USA, n°2) : 6-7 (3), 6-4, 6-4



2eme tour

Konta (GBR, n°1) bat Pattinama Kerkhova (PBS, Q) : 6-1, 6-3

Kozlova (UKR, Q) bat Brengle (USA, n°13) : 6-3, 5-7, 6-3

Golubic (SUI, n°10) bat Ahn (USA) : 6-1, 0-0 abandon

Van Uytvanck (BEL, n°8) bat Melnikova (RUS, LL) : 6-1, 6-1



Vekic (CRO, n°3) bat Kung (SUI) : 7-5, 6-1

Stojanovic (SER, n°15) bat Dodin (FRA) : 7-6 (4), 7-5

Garcia Perez (ESP, LL) bat McHale (USA, n°18) : 6-7 (7), 6-4, 7-5

Martincova (RTC, n°17) bat Dolehide (USA) : 6-2, 6-3



Mladenovic (FRA, n°7) bat Nara (JAP) : 6-2, 5-7, 6-2

McNally (USA) bat Hibino (JAP, n°12) : 6-0, 6-3

Diyas (KAZ, n° 16) bat Cabrera (AUS) : 4-6, 6-3, 6-4

Zhang (CHN, n°4) bat Rodionova (AUS) : 6-4, 6-3



Boulter (GBR, WC) bat Bouzkova (RTC, n°6) : 6-4, 6-3

Watson (GBR, n°9) bat Moore (GBR, Q) : 6-3, 4-6, 6-2

Davis (USA, n°14) bat Dart (GBR) : 1-6, 6-3, 6-4

Riske (USA, n°2) bat Xiyu Wang (CHN) : 3-6, 7-5, 7-6 (3)



1er tour

Konta (GBR, n°1) - Bye

Pattinama Kerkhova (PBS, Q) bat Inglis (AUS) : 6-1, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Gasanova (RUS) : 1-6, 6-4, 6-4

Brengle (USA, n°13) - Bye



Golubic (SUI, n°10) - Bye

Ahn (USA) bat Burrage (GBR, WC) : 1-6, 6-3, 6-2

Melnikova (RUS, LL) bat Volynets (USA, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)

Van Uytvanck (BEL, n°8) - Bye



Vekic (CRO, n°3) - Bye

Kung (SUI) bat Grey (GBR, Q) : 6-2, 6-2

Dodin (FRA) bat Vandeweghe (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Stojanovic (SER, n°15) - Bye



McHale (USA, n°18) - Bye

Garcia Perez (ESP, LL) bat Jones (GBR, WC) : 4-6, 6-3, 6-4

Dolehide (USA) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, n°17) - Bye



Mladenovic (FRA, n°7) - Bye

Nara (JAP) bat Tomova (BUL) : 6-4, 6-7 (1), 6-2

McNally (USA) bat Raina (IND, Q) : 6-4, 6-3

Hibino (JAP, n°12) - Bye



Diyas (KAZ, n° 16) - Bye

Cabrera (AUS) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-7 (4), 6-2

Rodionova (AUS) bat Xinyu Wang (CHN) : 5-7, 7-6 (4), 6-4

Zhang (CHN, n°4) - Bye



Bouzkova (RTC, n°6) - Bye

Boulter (GBR, WC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-2, 6-3

Moore (GBR, Q) bat Silva (GBR, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (3)

Watson (GBR, n°9) - Bye



Davis (USA, n°14) - Bye

Dart (GBR) bat Raducanu (GBR, WC) : 6-3, 6-4

Xiyu Wang (CHN) bat Di Giuseppe (ITA, LL) : 7-6 (3), 7-6 (2)

Riske (USA, n°2) - Bye