WTA - Montréal : Giorgi domine Ka. Pliskova en finale !

Quelle sensation !, Karolina Pliskova. Et le tout en deux manches. Forte au service lors du premier set, l'Italienne a breaké la Tchèque à deux reprises pour s'octroyer le premier acte en 45 minutes de jeu. Par la suite les débats ont été plus équilibrés. Néanmoins, la tête de série numéro 4 du tournoi québécois a une nouvelle fois flanché et au pire des moments. A 6-5 en faveur de Giorgi alors qu'elle sert pour se diriger vers un tie-break, Pliskova s'est faite surprendre. Sur balle de match en faveur de l'Italienne, elle a renvoyé du fond du court une balle en plein milieu du filet, libérant Giorgi. Son premier sacre depuis trois ans.Ce duel déséquilibré sur le papier a finalement contre attente basculé du côté de, l'Italienne a d'abord écarté de sa route la Belge Elise Mertens, 16eme joueuse mondial et tête de série numéro 9. Au tour suivant, elle s'était débarrassée de l'Argentine Nadia Podoroska, 38eme joueuse mondiale. En quart de finale, elle a confirmé ses bonnes dispositions du moment en dominant Petra Kvitova, 12eme à l'ATP et tête de série numéro 7 au Canada. Dans la foulée en demi-finale, l'Italienne a pris l'ascendant sur la prometteuse Américaine de 17 ans, Cori Gauff, 24eme joueuse mondiale et 15eme tête de série. Camila Giorgi a pris l'habitude de remporter un tournoi du circuit WTA tous les trois ans. Cette série a débuté en 2015 au tournoi de s'Hertogenbosch aux Pays-Bas avant de s'octroyer celui de Linz en Autriche en 2018.