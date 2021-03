WTA - Monterrey : Après Lyon, encore une finale pour Viktorija Golubic

Après avoir passé cinq ans sans finale sur le circuit principal, Viktorija Golubic ne s’arrête plus. La Suissesse, finaliste malheureuse du tournoi WTA de Lyon, s’est offerte une deuxième opportunité d’ajouter un deuxième titre à son palmarès en 2021. A l’occasion des demi-finales du tournoi WTA de Monterrey, pour lequel elle a dû passer par les qualifications, la 102eme mondiale est venue à bout de l’Américaine Ann Li, tête de série numéro 8. Si son premier break a été immédiatement effacé, la Suissesse a insisté et, alignant quatre jeux consécutifs, a remporté la première manche assez nettement. Dans la foulée, la 72eme mondiale a perdu son service pour la quatrième fois de suite mais elle ne s’est pas désunie pour autant. Ann Li a fait son retard dans le quatrième jeu avant de manquer une balle pour prendre la main dans ce deuxième set. Une opportunité manquée que l’Américaine pourra regretter car, dans la foulée, Viktorija Golubic a une nouvelle fois fait le break avant de conclure à sa deuxième balle de match sur son service (6-2, 6-4 en 1h21’). En finale, son adversaire sera soi Leylah Fernandez, soit Sara Sorribes Tormo, tête de série numéro 7 du tournoi.



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



Demi-finales

Fernandez (CAN) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)

Golubic (SUI, Q) bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-4



Quarts de finale

Fernandez (CAN) bat Kuzmova (SLQ) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 7-5

Li (USA, n°8) bat Zheng (CHN, n°3) : 7-5, 6-1

Golubic (SUI, Q) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 6-4



Huitièmes de finale

Fernandez (CAN) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-1, 6-4

Kuzmova (SLQ) bat Dart (GBR, LL) : 6-4, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Paolini (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Juvan (SLO, Q) : forfait



Li (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN, n°3) bat Zhu (CHN) : 6-1, 6-2

Golubic (SUI, Q) bat Davis (USA) : 6-3, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-3



1er tour

Kucova (SLQ, LL) bat Stephens (USA, n°1) : 6-2, 6-2

Fernandez (CAN) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-3, 6-2

Kuzmova (SLQ) bat Dolehide (USA, WC) : 6-3, 6-1

Dart (GBR, LL) bat Watson (GBR, n°5) : 6-4, 7-6 (1)



Paolini (ITA) bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0

Juvan (SLO, Q) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Tsurenko (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-4



Li (USA, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (8), 6-3)

Zhu (CHN) bat Bouchard (CAN) : 7-5, 7-6(3)

Zheng (CHN, n°3) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 7-5



Golubic (SUI, Q) bat Blinkova (RUS, n°6) : 6-4, 6-4

Davis (USA) bat Sherif (EGY, Q) : 1-6, 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS, Q) bat Podoroska (ARG, n°2) : 6-4, 6-4