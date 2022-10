WTA - Monastir : Jabeur sans pitié avec Rodina

Jabeur n’a pas forcé son talent

Ons Jabeur continue de faire plaisir à son public. La Tunisienne, finaliste des deux derniers tournois du Grand Chelem, a validé son billet pour les quarts de finale aux dépens d’Evgeniya Rodina. La tête de série numéro 1 du tournoi WTA de Monastir n’a pas perdu de temps avant de prendre l’avantage sur son adversaire. Dès le premier jeu, Ons Jabeur a breaké Evgeniya Rodina pour mener deux jeux à un. La 556eme mondiale a alors pu tenir sa mise en jeu pour débloquer son compteur… mais n’a plus été en mesure de mettre en difficulté la numéro 2 mondiale. En effet, Sur un jeu blanc, cette dernière a pris une deuxième fois le service de son adversaire avant de ne laisser que deux petits points à la Russe lors des deux derniers jeux. Concluant sur un troisième break, Ons Jabeur a plié le premier set en 22 minutes et en n’ayant concédé au final que neuf points.L’entame de la deuxième manche n’a pas vu la tendance s’inverser, bien au contraire. En effet, après avoir tenu aisément son service, la Tunisienne a mis sous l’éteignoir Evgeniya Rodina, obtenant trois balles de break d’entrée. La Russe a alors réagi pour les écarter une par une mais la quatrième a été la bonne pour la native de Ksar Hellal. A partir de là, aucune des deux joueuses n’a lâché son service, sans que la 556eme mondiale ne parvienne à sérieusement mettre en difficulté son adversaire sur sa mise en jeu. A sa deuxième balle de match et avant même que l’heure de jeu soit atteinte dans cette rencontre, Ons Jabeur a mis fin au semblant de suspense qu’il subsistait (6-1, 6-3 en 57 minutes). Pour une place dans le dernière carré, la Tunisienne affrontera ce vendredi l’Américaine Claire Liu, tombeuse ce mercredi de la tête de série numéro 7 Katerina Siniakova.