WTA - Miami : Les têtes de série tranquillles

Petite frayeur pour Osaka

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

2eme tour

Garcia (FRA) : 3-6, 6-4, 6-0

Cornet (FRA) : 6-0, 6-4

Si Ashleigh Barty, Simona Halep ou encore Aryna Sabalenka ont galéré jeudi pour se qualifier pour le troisième tour du tournoi de Miami, certaines devant même sauver des balles de match, la qualification fut beaucoup plus aisée pour les têtes de série en ce début de journée vendredi. A commencer par Karolina Pliskova, la n°6 mondiale, qui n'a passé que 1h13 sur le court pour battre la Chinoise Saisai Zheng 6-2, 6-1, même si elle a été la première à perdre son service dans ce match, à 1-1 dans le premier set, mais elle a ensuite déroulé.L'Espagnole n'a également perdu qu'une fois son service, à 0-1 dans le deuxième set, avant d'enchaîner cinq jeux de suite. Qualification aisée aussi pour la n°17 mondiale, Elise Mertens, qui a dominé la Britannique Katie Boulter sur le score de 6-4, 6-1 en 1h19. La Belge, menée 3-0 d'entrée, s'est bien reprise et a remporté douze des quatorze jeux suivants. Elena Rybakina (23eme) sera également au rendez-vous du troisième tour, grâce à son succès 6-4, 6-0 en 1h13 contre Kaia Kanepi, après avoir sauvé deux balles de 5-2 dans le premier set. Maria Sakkari, 25eme mondiale, poursuit sa route en battant Arantxa Rus 6-2, 6-3 en 1h14 sans avoir eu la moindre balle de break à défendre.Jessica Pegula (33eme), l'une des révélations du début de saison, s'est aussi qualifiée, en battant Storm Sanders, invitée par les organisateurs : 6-3, 6-4 en 1h32 en ayant remonté un break de retard dans chaque set.La Japonaise a servi 13 aces durant cette partie, mais s'est tout de même retrouvée menée 5-3 dans le premier set. Cependant, elle a haussé son niveau de jeu pour débreaker blanc l'Australienne et revenir à 5-5, avant de remporter le tie-break 7-3. Elle a ensuite breaké à 4-4 pour empocher le deuxième set. La Japonaise sera opposée à la qualifiée serbe Nina Stojanovic, qui est parvenue à éliminer la tête de série n°28 Yulia Putintseva après un match de 2h45 remporté 5-7, 7-5, 6-2, après avoir sauvé deux balles de match à 5-4 dans le deuxième set.bat Kucova (SLQ, Q) : 6-3, 4-6, 7-5bat Flipkens (BEL, LL) : 6-2, 5-7, 6-3bat Zarazua (MEX, Q) : 6-0, 6-0bat Siegemund (ALL) : forfaitbat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-1bat Q.Wang (CHN) : 6-4, 6-4bat Collins (USA) : 6-3, 6-2bat Pironkova (BUL, Q) : 0-6, 6-3, 7-6 (9)batbat Gauff (USA, n°31) : 1-6, 6-2, 6-3bat Keys (USA, n°18) : 6-4, 6-2bat Krejcikova (RTC) : 6-4, 6-2batbat Linette (POL) : 6-4, 7-5bat Podoroska (ARG) : 6-0, 6-4bat Rogers (USA) : 3-6, 7-5, 6-3Andreescu (CAN, n°8) - Martincova (RTC, Q)Stephens (USA) - Anisimova (USA, n°28)Martic (CRO, n°20) - Kalinskaya (RUS, WC)bat Xin.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-1Brady (USA, n°13) - Sorribes Tormo (ESP)bat Kanepi (EST) : 6-4, 6-0Jabeur (TUN, n°27) - Badosa (ESP)Petkovic (ALL) - Kenin (USA, n°4)bat Zheng (CHN) : 6-2, 6-1bat Sanders (AUS, WC) : 6-3, 6-4bat Rus (PBS) : 6-2, 6-3Samsonova (RUS, Q) - Bertens (PBS, n°10)bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-1Cirstea (ROU) - Kontaveit (EST, n°22)bat Putintseva (KAZ, n°26) : 5-7, 7-5, 6-2bat Tomljanovic (AUS) : 7-6 (3), 6-4