Il n'y a plus de Françaises à Miami. La dernière tricolore en lice, Clara Burel (82eme), a subi la loi de Petra Kvitova (32eme) sur le score de 6-1, 3-6, 6-3 en 1h46. La Bretonne, qui a fêté ses 21 ans jeudi, est passée à côté du premier set, se faisant breaker à deux reprises, mais elle a très bien rebondi dans le deuxième, en breakant à 3-2 et égalisant à une manche partout sur sa première balle de set. Elle s'est ensuite procurée deux balles de break pour commencer la troisième manche, mais la Tchèque les a sauvées, et Kvitova a réussi à prendre une dernière fois le service de Burel à 3-2 pour s'imposer sans trop trembler.

La sensation Fruhvirtova, Sakkari tombe de haut

Linda Fruhvirtova sera-t-elle la nouvelle star du tennis féminin ? L'avenir nous le dira, mais toujours est-il que la Tchèque de 16 ans, invitée par les organisateurs, a frappé un grand coup en éliminant la tête de série n°20 Elise Mertens. Victorieuse du tournoi des Petits As en 2019 (un an avant sa soeur Brenda), la pensionnaire de l'Académie Mouratoglou s'est imposée 7-5, 2-6, 6-1, en convertissant notamment quatre balles de break sur quatre. L'autre grosse surprise du jour, c'est l'élimination de Maria Sakkari, finaliste dimanche dernier à Indian Wells, par Beatriz Haddad Maia (62eme). La Brésilienne s'est imposée 4-6, 6-1, 6-2 en 1h58, en prenant à cinq reprises le service de la Grecque. Une autre tête de série est tombée, en la personne de Jelena Ostapenko (n°10), battue 6-3, 7-6 par Shelby Rogers, auteure de 15 aces, et qui a sauvé deux balles de deuxième set à 5-4, avant de le remporter au tie-break (7-0). Sorana Cirstea (n°24) a été éliminée également, par la Chinoise Shuai Zhang qui ne lui a laissé que deux jeux (6-1, 6-1 en 54 minutes). Liudmila Samsonova (n°29) a quant à elle subi la loi de l'Américaine Madison Brengle, victorieuse 6-4, 6-0 en 1h09.

Gauff et Pegula au rendez-vous

Quelques têtes de série sont tout de même en ce début de journée à Miami. Coco Gauff (n°14) a disposé de Qiang Wang sur le score de 7-5, 6-4 dans un match marqué par huit breaks. Sa compatriote Jessica Pegula (n°16) s'est quant à elle défaite d'une autre Américaine, Sloane Stephens : 6-1, 6-4 en 1h17, en remportant les quatre derniers jeux. La Kazakhe Elena Rybakina (n°17) a éliminé la Roumaine Elena Ruse 6-4, 7-5 dans un match à dix breaks où elle a été menée 3-0 en début de deuxième set. La Russe Veronika Kudermetva (n°21) n'a quant à elle passé que 37 minutes sur le court, le temps de bénéficier de l'abandon de Dalma Galfi à 5-1.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



2eme tour

Begu (ROU) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Kasatkina (RUS, n°25) : 7-6 (5), 6-4

Bencic (SUI, n°22) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 6-1

Watson (GBR) bat Svitolina (UKR, n°15) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)



Siniakova (RTC) bat Raducanu (GBR, n°11) : 3-6, 6-4, 7-5

Saville (AUS, WC) bat Tan (FRA, LL) : 6-4, 6-2

Bronzetti (ITA, LL) bat Voegele (SUI, LL) : 6-2, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-3, 6-3



Li (USA) bat Kontaveit (EST, n°3) : 6-0, 3-6, 6-4

Riske (USA) bat Cornet (FRA, n°31) : 6-2, 6-2

Muchova (RTC) bat Fernandez (CAN, n°18) : 6-4, 7-6 (3)

Osaka (JAP) bat Kerber (ALL, n°13) : 6-2, 6-3



Collins (USA, n°9) bat Bondar (HUN) : 6-3, 3-6, 6-4

Zvonareva (RUS, Q) bat Zidansek (SLO, n°19) : 6-3, 6-2

Kanepi (EST) bat Sorribes Tormo (ESP, n°32) : 3-6, 7-5, 6-0

Jabeur (TUN, n°8) bat Linette (POL) : 7-6 (1), 6-2



Badosa (ESP, n°5) - Bouzkova (RTC, Q)

Putintseva (KAZ) - Tsurenko (UKR, LL)

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Mertens (BEL, n°20) : 7-5, 2-6, 6-1

Alexandrova (RUS) - Azarenka (BIE, n°12)



Pegula (USA, n°16) bat Stephens (USA) : 6-1, 6-4

Rybakina (KAZ, n°17) bat Ruse (ROU) : 6-4, 7-5

Keys (USA, n°26) - Kalinina (UKR)

Haddad Maia (BRE) bat Sakkari (GRE, n°4) : 4-6, 6-1, 6-2



Davis (USA, Q) bat Sanders (AUS, LL) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°28) bat Burel (FRA) - 6-1, 3-6, 6-3

Kudermetova (RUS, n°21) bat Galfi (HUN, Q) : 5-1 abandon

Rogers (USA) bat Ostapenko (LET, n°10) : 6-3, 7-6 (0)



Gauff (USA, n°14) bat Q.Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-4

Zhang (CHN) bat Cirstea (ROU, n°24) : 6-1, 6-1

Brengle (USA) bat Samsonova (RUS, n°29) : 6-4, 6-0

Golubic (SUI) - Swiatek (POL, n°2)