WTA - Masters : Swiatek et Jabeur premières qualifiées

Jabeur dans l'histoire

Le doublé pour Garcia ?

On connait un quart du plateau du Masters WTA 2022 ! Deux joueuses ont mathématiquement décroché leur qualification grâce à leur performance durant l’US Open. Il s’agit de la gagnante, Iga Swiatek, et de la finaliste, Ons Jabeur, respectivement n°1 et n°2 mondiales, et qui seront donc au rendez-vous de Fort Worth du 31 octobre au 7 novembre. La ville texane a en effet été désignée hôte de l’événement, succédant à la ville mexicaine de Guadalajara, qui avait remplacé au pied levé la ville chinoise de Shenzhen, privée de Masters en raison des restrictions dues à la pandémie de coronavirus, mais qui pourrait retrouver le Masters 2023 si la situation sanitaire s’améliore, et si la WTA obtient des nouvelles rassurantes de Shuai Peng.A 21 ans, Iga Swiatek va disputer son deuxième Masters, elle qui avait été éliminée en phases de poules l’an passé après une victoire et deux défaites.Pour Jabeur, ce sera en revanche une toute première apparition dans le tournoi. La Tunisienne de 28 ans, victorieuse du tournoi de Berlin et finaliste notamment à Wimbledon et l’US Open, écrit même une page d’histoire en devenant la première femme arabe à se qualifier pour le Masters.Si la saison s'arrêtait là, les six autres joueuses qualifiées seraient Jessica Pegula, Coco Gauff, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina et Simona Halep. Ce qui signifie qu'il y aurait six joueuses différentes par rapport au Masters 2021, où seules Swiatek et Sabalenka étaient déjà présentes.Elle pourrait même réussir le doublé en se qualifiant pour le Masters de double, puisqu'elle occupe la neuvième place du classement de la Race avec Kristina Mladenovic, grâce notamment à leur victoire à Roland-Garros. Il reste encore un mois et demi de compétition pour faire bouger les différents classements...