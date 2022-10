WTA - Masters : Sakkari est la huitième et dernière qualifiée

Le plateau de la future édition 2022 du Masters WTA de tennis est désormais officiellement complet. En effet, il restait encore un huitième et dernier ticket à attribuer. Seules deux joueuses pouvaient encore y prétendre. Et justement, les deux s'affrontaient du côté du tournoi WTA 1000 de Guadalajara en Mexique, au stade des quarts de finale, dans la nuit de vendredi à samedi. Et à ce petit jeu-là, c'est la Grecque Maria Sakkari, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°4, qui a eu le dernier mot contre la Russe Veronika Kudermetova, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en trois manches (6-1, 5-7, 6-4) et 2h36 de jeu. Il fallait gagner cette rencontre pour s'offrir le droit d'aller à ce grand rendez-vous. Kudermetova avait donc autant ses chances que Sakkari. La Grecque a donc fait respecter son statut et elle sera ainsi bel et bien du voyage, direction Forth Worth dans l'Etat du Texas aux Etats-Unis, pour un début d'événement programmé à la fin de ce mois d'octobre, et plus précisément dès le lundi 31, jusqu'au lundi 7 novembre prochain.

Swiatek, Jabeur et Pegula qualifiées avant cette semaine

Les huit meilleures joueuses de l'année qui participeront à ce traditionnel événement de fin de saison sont donc désormais connues. Trois d'entre elles avaient déjà validé leur ticket avant le début de cette semaine. En effet, il s'agit de la Polonaise Iga Swiatek, plus que jamais numéro 1 mondiale avec notamment le gain de huit titres cette année dont Roland-Garros mais également l'US Open, de la Tunisienne Ons Jabeur, qui n'est autre que la dauphine de Swiatek, sans oublier l'Américaine Jessica Pegula. Les cinq autres heureuses élues sont connues depuis cette semaine, du côté de Guadalajara. Il s'agit de la Française Caroline Garcia, de la jeune Américaine Coco Gauff, de la Biélorusse Aryna Sabalenka, de la Russe Daria Kasatkina et donc de la Grecque Maria Sakkari.