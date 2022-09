WTA - Masters : Le Texas paré pour accueillir l'édition 2022 ?

Fort Worth Star-Telegram confirms SI report that this year's WTA Finals will be held at Dickies Arena, a multi-purpose facility in Fort Worth, Texas with capacity for up to 14,000. Tickets to go on sale in next 7 to 14 days.

Finals moved from Shenzhen, China (again).



— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) September 3, 2022

Fort Worth tient la corde

La WTA continue de tourner le dos à la Chine. Sur fond d’affaire Peng Shuai mais également de restrictions sanitaires dans le pays, le circuit professionnel féminin n’y organise plus de tournois depuis le début de l’année 2020. Malgré un contrat avec la ville de Shenzhen valable jusqu’en 2030, la WTA n’y a pas organisé le Masters ces deux dernières années et ne devrait pas plus y revenir en 2022. La majeure partie de la traditionnelle tournée asiatique de fin de saison devrait une nouvelle fois passer à la trappe. En effet, selon les informations du quotidien texan Star Telegram, la WTA pourrait prochainement annoncer la délocalisation de la grande fête de fin de saison aux Etats-Unis, qui accueillerait l’événement pour la première fois depuis 2005 et la finale franco-française qui avait alors vu Amélie Mauresmo s’imposer en trois manches face à Mary Pierce.Après Boca Raton, Los Angeles, New York, Oakland et donc Los Angeles, la sixième ville américaine à accueillir le Masters WTA devrait être Fort Worth, au Texas. La Dickies Arena, salle omnisports d’une capacité allant jusqu’à 14 000 spectateurs et bénéficiant d’un créneau disponible au début du mois de novembre accueillera la compétition, qui viendra conclure une tournée nord-américaine. En effet, pour terminer la saison en beauté, un tournoi WTA 500 devrait être organisé à San Diego du 10 au 16 octobre et sera suivi d’un dernier WTA 1000 du 17 au 23 octobre à Guadalajara, qui avait accueilli l’an passé le Masters. Une réorganisation du calendrier de la fin de saison qui a donc lieu quasiment au dernier moment et qui a imposé à l’instance dirigeante du tennis professionnel féminin un jeu d’équilibriste afin de ne pas tronquer le programme face au boycott assumé de la Chine.