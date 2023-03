WTA : Martina Navratilova guérie d'un double cancer, l'ancienne joueuse en rémission

Joueuse la plus titrée de l'ère Open avec 167 titres en simple et 177 en double, dont 59 Grands Chelems, Martina Navratilova vient de gagner un nouveau match mais loin des courts de tennis. Cette fois-ci, elle a gagné un match pour sa santé puisqu'elle a annoncé être guérie d'un double cancer de la gorge et du sein diagnostiqué en janvier dernier. L'ancienne joueuse, aujourd'hui âgée de 66 ans, avait été diagnostiqué en janvier dernier, elle qui avait déjà vaincu un cancer du sein en 2010, mais elle se trouve aujourd'hui en rémission, comme elle l'a confié dans l'émission Talk TV auprès du présentateur Piers Morgan. L'ancienne tenniswoman, victorieuse de 18 titres du Grand Chelem en simple, a parlé de sa rémission et de son combat.

" Je n’avais pas d’autre choix que de continuer à me battre"

"Pour autant qu'ils le sachent, je suis en rémission. Je dois encore subir deux semaines de radiations préventives, mais c'est fini. J'ai été complètement paniquée pendant trois jours en pensant que je ne verrais peut-être pas Noël prochain. La fameuse 'bucket list' me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n’ai jamais manqué d’ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l’abandon n’est pas dans mon ADN. Je n’avais pas d’autre choix que de continuer à me battre", a d'abord confié Navratilova, qui a joué de 1973 à 2006 (avec une pause entre 1996 et 2000). Elle a poursuivi en parlant de son combat contre ce double cancer : "J'ai remarqué que mon ganglion lymphatique gauche était hypertrophié et j'ai pensé que c'était dû à un vaccin contre le zona que j'avais reçu une semaine auparavant. Mais au bout de deux semaines, ça ne diminuait pas, alors j'ai appelé le médecin. Ce qui a été le plus difficile, c'est la première semaine. J'ai subi à la fois la chimiothérapie et la radiothérapie." Désormais, elle va pouvoir regoûter aux plaisirs de la vie, elle qui a encore montré toute sa force de caractère en gagnant le plus beau des combats.