Sensation d'entrée à Madrid avec l'élimination de l'une des grandes favorites l'Ukrainienne Elina Svitolina. La numéro 5 mondiale battue en demi-finales à Stuttgart la semaine dernière par Ashleigh Barty, à laquelle elle avait opposé une solide résistance, a mordu la poussière (2-6, 6-4, 7-6) dès son entrée en lice, jeudi contre la Suissesse Jil Teichmann, 40eme au classement.

Il n'y a pourtant longtemps pas eu de match entre les deux joueuses. Après avoir survolé la première manche, Svitolina avait ainsi breaké son adversaire sur sa première mise en jeu du deuxième set pour mener 2-0. Comme attendu, la fiancée de Gaël Monfils s'orientait alors vers une victoire aisée pour ses débuts dans le tournoi. Au lieu de cela, la suite de la rencontre s'est transformée en cauchemar pour la tête de série numéro 4. D'abord rejointe à un set partout après avoir subitement égaré son tennis face à une Teichmann certes beaucoup plus agressive, Svitolina a ensuite réussi à perdre alors qu'elle a mené 5-1 dans la dernière manche avec service à suivre. Au total, l'Ukrainienne, fantomatique sur les derniers jeux, a laissé filer six balles de match, pour finalement boire définitivement la tasse dans le jeu décisif qui a conclu cette partie et a vu Svitolina s'incliner 7 points à 5.

Jil the THRILL 😲

pic.twitter.com/p36TX3iCDA



— wta (@WTA) 🇨🇭 @jilteichmann comes from 5-1 down in the final set and saves SIX match points to defeat No.4 seed Svitolina! #MMOPEN — wta (@WTA) April 29, 2021





Barty, Bertens, Kvitova et Konta ne sont pas tombées dans le piège



Une énorme désillusion pour la 5eme mondiale qui guettait également Ashleigh Barty, Kiki Bertens, Petra Kvitova ou encore Johanna Konta, toutes têtes de série aussi et pas non plus à l'abri d'un mauvais tour face respectivement à Shelby Rogers, Jimenez Kasintseva, Marie Bouzkova et Yulia Putintseva. Contrairement à Svitolina, les quatre joueuses ont su, elles, tenir leur rang. Elles se sont même imposés sans trembler. La Néerlandaise et tenante du titre sur la terre battue madrilène n'a ainsi laissé que quatre jeux (6-4, 6-0) à la toute jeune Andorrane de 15 ans invitée par les organisateurs quand la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s'est fait plus expéditive encore (6-2, 6-1), aux dépens de son adversaire américaine. Konta n'a elle aussi fait qu'une bouchée (6-4, 6-2) de la Kazakhe classée au 30eme rang dans la hiérarchie. Kvitova, quant à elle, a profité de l'abandon de sa compatriote à 6-2 et 3-2 pour Bouzkova après que la 56eme mondiale s'est blessée à un pouce dans une chute survenue au premier set.

L'ancienne numéro 2 mondiale, aujourd'hui 12eme, sera opposée au 2eme tour à Angelique Kerber, un temps dans le trône de numéro 1. L'Allemande redescendue à la 26eme place a réussi une belle performance jeudi en s'offrant en deux sets (7-6, 6-1) la Tchèque Marketa Vondrousova, mieux classée qu'elle (21eme).

Bouzkova is forced to retire through a right hand injury 😔@Petra_Kvitova advances 6-2, 2-3, ret. to Round 2, where she will meet Kerber.#MMOPEN pic.twitter.com/PD9xWFslsu

— wta (@WTA) April 29, 2021





Muguruza forfait



Quelques heures avant d'entrer en lice, la meilleur joueuse espagnole, Garbine Muguruza, a dû annoncer, la mort dans l'âme, son forfait pour ce tournoi de Madrid. L'ancienne n°1 mondiale (aujourd'hui 13eme) souffre de l'adducteur gauche et a préféré renoncer. Elle a été remplacée dans le tableau par la Monténégrine Danka Kovinic, qui sera opposée à Sloane Stephens.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 6-2, 6-1

Zidansek (SLO, Q) bat Hsieh (TPE, LL) : 6-2, 6-4

Kozlova (UKR, Q) - Siegemund (ALL, Q)

Riske (USA) - Swiatek (POL, n°14)



Kvitova (RTC, n°9) bat Bouzkova (RTC) : 6-2, 2-3, abandon

Kerber (ALL) bat Vondrousova (RTC) : 7-6 (5), 6-1

Kudermetova (RUS) bat Vesnina (RUS) : 6-1, 6-4

Bertens (PBS, n°7) bat Jimenez Kasintseva (AND, WC) : 6-4, 6-0



Teichmann (SUI) bat Svitolina (UKR, n°4) : 2-6, 6-4, 7-6 (5)

Badosa (ESP, WC) bat Krejcikova (RTC) : 6-1, 7-5

Bogdan (ROU, Q) - Sevastova (LET, Q)

Konta (GBR, n°15) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-2



Kovinic (MNE, LL) - Stephens (USA)

Jabeur (TUN) bat Shvedova (KAZ) : 6-2, 6-3

Martic (CRO) - Pera (USA, Q)

Mladenovic (FRA, Q) - Bencic (SUI, n°8)



Sabalenka (BIE, n°5) - Zvonareva (RUS, Q)

Begu (ROU, Q) - Kasatkina (RUS)

Pegula (USA) - Cirstea (ROU, WC)

Alexandrova (RUS) - Azarenka (BIE, n°12)



Mertens (BEL, n°13) - Zhang (CHN)

Tomljanovic (AUS, Q) - Rybakina (KAZ)

Linette (POL) - Zheng (CHN)

Sorribes Tormo (ESP, WC) - Halep (ROU, n°3)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Gauff (USA)

Pavlyuchenkova (RUS) - Keys (USA)

Kuznetsova (RUS) - Ostapenko (LET)

V.Williams (USA, WC) - Brady (USA, n°11)



Sakkari (GRE, n°16) - Anisimova (USA)

Stojanovic (SER, Q) - Kontaveit (EST)

Wang (CHN) - Muchova (RTC)

Doi (JAP, Q) - Osaka (JAP, n°2)