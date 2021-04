WTA - Madrid : Sabalenka expéditive, Osaka assure

Picking up where she left off from Stuttgart 😎

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

1er tour

Mladenovic (FRA, Q)

La Biélorusse et la Japonaise, qui font toutes deux parties des grandes favorites du WTA 1000 madrilène, ont validé sans problème ce vendredi leur billet pour le deuxième tour.Aujourd'hui 114eme au classement, cette dernière s'est fait balayer en deux sets secs (6-1, 6-2) et un peu plus d'une heure de jeu. Egalement qualifiée,, 79eme au classement.Dans le premier set, la Japonaise a même dû effacer un break concédé dès sa première mise en jeu pour pouvoir remporter la manche, très disputée. Le deuxième set l'a été beaucoup moins. Comme un symbole, c'est d'ailleurs la numéro 2 mondiale qui a cette fois breaké d'entrée son adversaire, qu'elle n'a pratiquement jamais laissé respirer ensuite. Montée en puissance, la lauréate du dernier Open d'Australie a terminé très fort ce match qu'elle avait démarré timidement., demi-finaliste à Melbourne en février dernier.bat Rogers (USA) : 6-2, 6-1bat Hsieh (TPE, LL) : 6-2, 6-4bat Kozlova (UKR, Q) : 6-4, 6-2bat Riske (USA) : 6-1, 6-1bat Bouzkova (RTC) : 6-2, 2-3, abandonbat Vondrousova (RTC) : 7-6 (5), 6-1bat Vesnina (RUS) : 6-1, 6-4bat Jimenez Kasintseva (AND, WC) : 6-4, 6-0bat Svitolina (UKR, n°4) : 2-6, 6-4, 7-6 (5)bat Krejcikova (RTC) : 6-1, 7-5bat Bogdan (ROU, Q) : 6-0, 6-3bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-2bat Kovinic (MNE, LL) : 6-4, 6-1bat Shvedova (KAZ) : 6-2, 6-3bat Martic (CRO) : 6-3, 6-2bat: 6-4, 6-2bat Zvonareva (RUS, Q) : 6-1, 6-2bat Begu (ROU, Q) : 4-6, 6-4, 7-6 (1)bat Cirstea (ROU, WC) : 7-6 (5), 6-3Alexandrova (RUS) - Azarenka (BIE, n°12)Mertens (BEL, n°13) - Zhang (CHN)Tomljanovic (AUS, Q) - Rybakina (KAZ)Linette (POL) - Zheng (CHN)Sorribes Tormo (ESP, WC) - Halep (ROU, n°3)Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Gauff (USA)Pavlyuchenkova (RUS) - Keys (USA)Hercog (SLO, LL) - Ostapenko (LET)V.Williams (USA, WC) - Brady (USA, n°11)bat Anisimova (USA) : 0-6, 6-1, 6-4bat Stojanovic (SER, Q) : 7-6 (4), 7-5bat Wang (CHN) : 6-1, 6-3bat Doi (JAP, Q) : 7-5, 6-2