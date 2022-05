WTA - Madrid : Jabeur se qualifie pour les quarts de finale

Into the last eight 🎱

🇹🇳 @Ons_Jabeur gets past Bencic 6-2, 3-6, 6-2 and secures her spot in the quarterfinals!#MMOPEN pic.twitter.com/pfEcuonf93



— wta (@WTA) May 2, 2022

MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Huitièmes de finale

Deuxième tour

Ons Jabeur ouvre la voie. La Tunisienne, tête de série numéro 8, est la première à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi WTA de Madrid. Pour cela, elle a pris le meilleur sur Belinda Bencic en trois manches. Avec le break pris d’entrée, Ons Jabeur a imposé son jeu et corsé l’addition pour mener cinq jeux à un. La Suissesse a tenté de réagir mais trop tardivement car, après avoir manqué deux balles de débreak, elle a concédé la première manche. L’entame de la deuxième a tout d’abord vu la 10eme mondiale manque trois occasion de prendre le service de Belinda Bencic mais, dans la foulée, la tête de série numéro 11 a frappé pour mener quatre jeux à un. Non sans heurts, avec deux balles de débreak sauvées, Belinda Bencic a recollé à une manche partout. C’est alors que la pluie s’est invitée et a provoqué une interruption longue de quasiment un heure. Au retour sur la terre battue, Ons Jabeur a haussé le ton et immédiatement pris le service de la Suissesse puis a manqué une occasion de double break. Belinda Bencic a tenté de revenir mais s’est heurtée à un mur sur les deux balles de débreak obtenues puis a vu la rencontre prendre fin sur son engagement. Ons Jabeur n’a pas tremblé à sa première balle de match (6-2, 3-6, 6-2 en 2h02’).Teichmann (SUI) - Rybakina (KAZ, n°16)Raducanu (GBR, n°9) - Kalinina (UKR)Kasatkina (RUS) - Sorribes Tormo (ESP)Pegula (USA, n°12) - Andreescu (CAN)Bouzkova (RTC, Q) - Alexandrova (RUS, Q)Azarenka (BIE, n°15) - Anisimova (USA)bat Bencic (SUI, n°11) : 6-2, 3-6, 6-2Gauff (USA, n°14) - Halep (ROU)bat Fernandez (CAN, n°17) : 6-4, 6-4bat Siniakova (RTC) : 6-0, 1-0 abandonbat Kostyuk (UKR, WC) : 6-2, 6-1bat Muguruza (ESP, n°7) : 6-3, 6-0bat Sakkari (GRE, n°4) : 3-6, 6-3, 6-1bat Osaka (JAP, WC) : 6-3, 6-1bat Kanepi (EST, Q) : 6-3, 6-3bat Collins (USA, n°6) : 6-1, 6-1bat Yastremska (UKR, Q) : 3-6, 7-6 (3), 6-1bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 7-5bat Zidansek (SLO) : 3-6, 6-1, 6-3bat Martic (CRO, Q) : 3-6, 6-3, 6-2bat Gracheva (RUS, Q) : 7-5, 0-6, 6-4bat Muchova (RTC) : 6-3, 4-6, 7-5bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 2-6, 6-4bat Badosa (ESP, n°2) : 6-3, 6-1