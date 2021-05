WTA - Madrid : Direction les quarts de finale pour Petra Kvitova

Petra Kvitova n’a pas commis d’imper. Tête de série numéro 9 du tournoi WTA de Madrid, la Tchèque a validé son billet pour les quarts de finale aux dépens de Veronika Kudermetova, prenant l’ascendant dès les premiers échanges. En effet, avec le break dès la première mise en jeu de son adversaire, la 12eme joueuse mondial a pris un avantage définitif dans la première manche, n’étant jamais inquiété sur sa propre mise en jeu et concluant la manche à sa deuxième opportunité. Mais ce break obtenu précocement dans le premier set, Petra Kvitova n’est jamais parvenue à l’obtenir dans le deuxième. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir des opportunités, avec une balle dans le troisième jeu puis deux autres dans le neuvième. Et, à force de laisser passer sa chance, la Tchèque a vu Veronika Kudermetova saisir la sienne. Sur sa première balle de break du match, la 28eme joueuse mondiale a recollé à une manche partout. Profitant du trou d’air de son adversaire, la Russe aurait pu prendre l’ascendant dès l’entame du dernier set mais Petra Kvitova a immédiatement réagi pour aller prendre le service de la Russe. Ecartant au passage deux balles de débreak, la Tchèque a scellé le sort de la rencontre à sa première balle de match (6-3, 4-6, 6-4 en 2h03’). Ashleigh Barty ou Iga Swiatek sera son adversaire pour une place dans le dernier carré.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 2 546 105€)

Tenante du titre (en 2019) : Kiki Bertens (PBS)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) - Swiatek (POL, n°14)

Kvitova (RTC, n°9) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-4

Badosa (ESP, WC) - Sevastova (LET, Q)

Jabeur (TUN) - Bencic (SUI, n°8)



Sabalenka (BIE, n°5) - Pegula (USA)

Mertens (BEL, n°13) - Halep (ROU, n°3)

Pavlyuchenkova (RUS) - Brady (USA, n°11)

Sakkari (GRE, n°16) - Muchova (RTC)