Elle n'a pas eu à forcer. Ce jeudi, l'Espagnole Paula Badosa, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est aisément qualifiée pour le deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, après sa victoire contre la Russe Veronika Kudermetova, 25eme joueuse mondiale, en deux sets (6-3, 6-0) et 1h06 de jeu. Dans la première manche, la Russe a pourtant obtenu deux premières balles de break, à 1-1, puis une troisième à 2-2. Finalement, au pire des moments, soit à 3-4, Veronika Kudermetova a alors perdu son service. Dans la foulée, la moins bien classée des deux a certainement cru pouvoir réagir, avec deux possibilité de débreaker. Mais, sur ce même jeu, c'est finalement l'Espagnole qui a donc eu le dernier mot, à sa deuxième opportunité (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 25eme joueuse mondiale a beau avoir sauvé une petite balle de break, à 0-2, elle a cédé sur les trois autres, synonyme donc de roue de bicyclette pour Paula Badosa, qui n'a pas perdu un seul point sur son service (6-0). L'Américaine Cori Gauff, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°14, s'est également qualifiée, après son large succès contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 89eme joueuse mondiale et issue des qualifications (6-0, 6-2 et 1h01 de jeu).

Jabeur avec autorité

Ons Jabeur a finalement fait respecter son statut. Ce jeudi, la Tunisienne, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°8, a battu l'Italienne Jasmine Paolini, 46eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (9), 6-1) et 1h23 de jeu. La première manche fut particulièrement décousue. Les deux joueuses ont cédé chacune quatre services, alors que l'Italienne a dû sauver des balles de break sur chacune de ses mises en jeu. Malgré tout, cette égalité les a emmenées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif âprement disputé et que la Tunisienne a fini par remporter à sa cinquième opportunité (7-6 (9)). Enfin, la deuxième et dernière manche fut à sens unique. Ons Jabeur n'a pas eu à forcer pour remporter les quatre derniers jeux de celle-ci, dont les deux derniers services de son adversaire d'un jour (6-1). Qualification également pour la Suissesse Belinda Bencic, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°11, face à la Roumaine Irina Begu, 62eme joueuse mondiale et issue des qualifications (6-4, 6-1 et 1h30 de jeu) et pour la Biélorusse Victoria Azarenka, 17eme joueuse mondiale et tête de série n°15, contre la Suissesse Viktorija Golubic, 39eme joueuse mondiale (7-6 (5), 6-3 et 1h46 de jeu).



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Premier tour

Fernandez (CAN, n°17) - Petkovic (ALL, Q)

Teichmann (SUI) - Kvitova (RTC)

Konjuh (CRO) - Siniakova (RTC)

Dodin (FRA, Q) - Rybakina (KAZ, n°16)



Raducanu (GBR, n°9) - Martincova (RTC)

Kostyuk (UKR, WC) - Tauson (DAN)

Stephens (USA) - Kalinina (UKR)

Tomljanovic (AUS) - Muguruza (ESP, n°7)



Sakkari (GRE, n°4) - Keys (USA)

Bondar (HON, Q) - Kasatkina (RUS)

Potapova (RUS, Q) - Osaka (JAP, WC)

Sorribes Tormo (ESP) - Pavlyuchenkova (RUS, n°13)



Pegula (USA, n°12) - Giorgi (ITA)

Fruhvirtova (RTC, WC) - Kanepi (EST, Q)

Andreescu (CAN) - Riske (USA)

Puig (PUR, WC) - Collins (USA, n°6)



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bouzkova (RTC, Q)

Yastremska (UKR, Q) bat Minnen (BEL, LL) : 6-3, 0-2 abandon

Parrizas Diaz (ESP) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 6-2

Alexandrova (RUS, Q) - Ostapenko (LET, n°10)



Azarenka (BIE, n°15) bat Golubic (SUI) : 7-6 (5), 6-3

Zidansek (SLO) bat Haddad Maia (ESP, Q) : 6-2, 6-3

Samsonova (RUS) - Martic (CRO, Q)

Anisimova (USA) - Sabalenka (BIE, n°3)



Jabeur (TUN, n°8) bat Paolini (ITA) : 7-6 (9), 6-1

Cornet (FRA) - Gracheva (RUS, Q)

Muchova (RTC) bat Zheng (CHN, WC) : 1-6, 6-3, 6-4

Bencic (SUI, n°11) bat Begu (ROU, Q) : 6-4, 6-1



Gauff (USA, n°14) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-0, 6-2

Putintseva (KAZ) - Rogers (USA)

Halep (ROU) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-3

Badosa (ESP, n°2) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-0