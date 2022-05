Il n'y a pas eu photo. Ce dimanche, à l'occasion du deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Madrid en Espagne, sur terre battue, la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open 2019 mais redescendue à la 111eme place mondiale, s'est amusée contre l'Américaine Danielle Collins, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en deux petits sets (6-1, 6-1) et 1h10 de jeu. Dans la première manche, la Canadienne a pourtant dû sauver une balle de break d'entrée. Mais, dans la foulée, malgré une première tentative avortée, elle a fini par accélérer et remporter les cinq derniers jeux, dont les trois derniers services de son adversaire du jour (6-1). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Bianca Andreescu a remporté tous les services de sa concurrente, soit trois, pour un total de six balles de break obtenues. A 4-0, l'Américaine a su sauver l'honneur en effaçant l'un de ses handicaps, au bout de sa cinquième balle de break. Cinq balles de break réparties sur deux jeux d'affilée. De son côté, la moins bien classée des deux a fini par avoir le dernier mot, à sa troisième balle de match (6-1). Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Jessica Pegula, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°12, qui a sorti l'Estonienne Kaia Kanepi, 55eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-3, 6-3) et 1h08 de jeu.

Muguruza également lourdement battue

Elle n'a pas fait non plus long feu. L'Espagnole Garbiñe Muguruza, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°7, s'est lourdement inclinée face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 37eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-0) et 1h15 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnole a perdu son service à 1-2, avant de louper trois opportunités de débreaker dans la foulée. Au moment de conclure, à 5-3, l'Ukrainienne a sauvé une nouvelle balle de break, avant de parvenir à ses fins sur sa deuxième balle de set (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Anhelina Kalinina a obtenu un total de cinq balles de break, pour trois converties. A l'arrivée, cela donne une roue de bicyclette et une qualification pour les huitièmes de finale (6-0). Propulsée tête de série numéro 17 après le forfait d'Iga Swiatek, Leylah Fernandez n'ira pas plus loin que le deuxième tour à Madrid. La Canadienne a, en effet, chuté en deux manches sèches face à la Suissesse Jil Teichmann (6-4, 6-4 en 1h30').

Raducanu sur sa lancée

Encore novice sur terre battue, Emma Raducanu poursuit son apprentissage avec une qualification pour les huitièmes de finale à Madrid. La Britannique, tête de série numéro 9 du tournoi, a aisément pris l’ascendant sur Marta Kostyuk. Avec le break dès le premier jeu, la tenante du titre de l’US Open a creusé immédiatement l’écart mais a manqué une occasion de doubler sa marge face à l’Ukrainienne. Cette dernière a fini par céder en toute fin de premier set avant de voir Emma Raducanu enchaîner avec un jeu blanc. La 11eme mondiale a lancé la deuxième manche par une série de quatre jeux remportés puis a connu une baisse de tension avec la perte d’un de ses breaks d’avance. La Britannique s’est immédiatement reprise en remportant les deux derniers jeux (6-2, 6-1 en 1h04’) pour rejoindre Anhelina Kalinina. Elena Rybakina, tête de série numéro 16, a profité de l’abandon de Katerina Siniakova, qui a mis un terme à la rencontre après avoir perdu les sept premiers jeux (6-0, 6-1 en 41 minutes). La Kazakhe retrouvera Jil Teichmann en huitièmes de finale.



MADRID (Espagne, WTA 1000, terre battue, 6 575 560€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Deuxième tour

Teichmann (SUI) bat Fernandez (CAN, n°17) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°16) bat Siniakova (RTC) : 6-0, 1-0 abandon

Raducanu (GBR, n°9) bat Kostyuk (UKR, WC) : 6-2, 6-1

Kalinina (UKR) bat Muguruza (ESP, n°7) : 6-3, 6-0



Sakkari (GRE, n°4) - Kasatkina (RUS)

Osaka (JAP, WC) - Sorribes Tormo (ESP)

Pegula (USA, n°12) bat Kanepi (EST, Q) : 6-3, 6-3

Andreescu (CAN) bat Collins (USA, n°6) : 6-1, 6-1



Bouzkova (RTC, Q) bat Yastremska (UKR, Q) : 3-6, 7-6 (3), 6-1

Alexandrova (RUS, Q) bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 7-5

Azarenka (BIE, n°15) bat Zidansek (SLO) : 3-6, 6-1, 6-3

Anisimova (USA) bat Martic (CRO, Q) : 3-6, 6-3, 6-2



Jabeur (TUN, n°8) bat Gracheva (RUS, Q) : 7-5, 0-6, 6-4

Bencic (SUI, n°11) bat Muchova (RTC) : 6-3, 4-6, 7-5

Gauff (USA, n°14) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 2-6, 6-4

Halep (ROU) bat Badosa (ESP, n°2) : 6-3, 6-1