WTA - Lyon : Minnen attend Garcia

Il ne reste plus que quatre têtes de série au tournoi de Lyon, dont trois Françaises ! La tête de série n°8 et 79eme mondiale, Arantxa Rus, est en effet tombée en trois sets contre Greetje Minnen, 113eme mondiale, en huitièmes de finale ce jeudi : 4-6, 6-2, 6-3 en 2h10. Les deux joueuses ont eu du mal à conserver leur mise en jeu, avec quatre breaks en faveur de la Néerlandaise et sept en faveur de la Belge. Rus a remporté le premier set en breakant deux fois, mais a perdu les deux suivants en perdant trois fois son service dans chaque manche, et Minnen a fini par s'imposer sur sa cinquième balle de match. Elle défiera au tour suivant la Suisse Viktorija Golubic ou la Française Caroline Garcia, co-organisatrice du tournoi.



LYON (France, WTA 250, dur indoor, 235 238€)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Huitièmes de finale

Tauson (DAN, Q) bat Babos (HON) : 6-2, 6-3

Giorgi (ITA) bat Stojanovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (5)

Mladenovic (FRA, n°4) - Gasparyan (RUS, Q)

Voegele (SUI) - Badosa (ESP, n°7)



Minnen (BEL) bat Rus (PBS, n°8) : 4-6, 6-2, 6-3

Golubic (SUI, Q) - Garcia (FRA, n°3)

Burel (FRA, WC) - Sasnovich (BIE)

Ferro (FRA, n°2) bat Martincova (RTC, Q) : 6-2, 4-1 abandon



1er tour

Tauson (DAN, Q) bat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4

Babos (HON) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3

Giorgi (ITA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0



Mladenovic (FRA, n°4) bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2

Gasparyan (RUS, Q) bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1

Voegele (SUI) bat Bara (ROU) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3

Badosa (ESP, n°7) bat Tan (FRA, WC) : 6-4, 0-6, 7-6 (5)



Rus (PBS, n°8) bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4

Minnen (BEL) bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5

Golubic (SUI, Q) bat Lapko (BIE) : 5-7, 6-4, 6-3

Garcia (FRA, n°3) bat Dodin (FRA) : 6-2, 2-6, 6-3



Burel (FRA, WC) bat Cornet (FRA, n°5) : 6-1, 1-6, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Bouchard (CAN, WC) : 7-6 (7), 6-2

Martincova (RTC, Q) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2

Ferro (FRA, n°2) bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5