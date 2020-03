WTA - Lyon : Kenin a tenu jusqu'au bout

Cinquième titre pour Kenin

LYON (France, WTA International, dur indoor, 250 000€)

Finale



Demi-finales

Van Uytvanck (BEL, n°5) : 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2)

Quarts de finale

Dodin (FRA) : 6-1, 6-7 (5), 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°5) bat Garcia (FRA, n°3) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Dodin (FRA)

Garcia (FRA, n°3)

Cornet (FRA, n°4)





Mladenovic (FRA, n°2) : 6-3, 6-3

1er tour

Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC)

Garcia (FRA, n°3)

Parmentier (FRA)

Cornet (FRA, n°4)

Mladenovic (FRA, n°2)

Paquet (FRA, WC)

Sofia Kenin a bien fait de venir à Lyon ! Alors qu’elle restait sur une victoire pour trois défaites depuis son triomphe surprise à l’Open d’Australie, l’Américaine a remporté ses cinq matchs du tournoi lyonnais et a soulevé le tout premier trophée de l’Open 6eme Sens, organisé par Caroline Garcia.A part lors de son premier match de la semaine, Kenin s’est toujours imposée en trois sets, et elle a perpétué la tradition ce dimanche, prouvant une fois de plus qu’elle était assez loin de son niveau de Melbourne, qui lui avait notamment permis de battre Ashleigh Barty et Garbine Muguruza.Kenin n’a pourtant eu besoin que de 24 minutes pour empocher la première manche : 6-2 avec des breaks d’entrée et à 4-2, et aucune balle de débreak à défendre. Mais Friedsam, tombeuse notamment de Daria Kasatkina et Kristina Mladenovic durant la semaine, s’est réveillée, après avoir été breakée d’entrée de deuxième manche. Elle a pris le service adverse dans la foulée (1-1) puis à 5-4 pour égaliser à un set partout. Mais dans la dernière manche, Kenin a fait parler son expérience et son talent, en breakant deux fois pour mener 4-1. Même si elle a perdu l’un de ses breaks d’avance (4-2), cela ne l’a pas empêchée de s’imposer un peu plus tard, sur sa troisième balle de match.De bon augure avant d’aller disputer Indian Wells et Miami devant ses supporters !bat Friedsam (ALL) : 6-2, 4-6, 6-4batbat Kasatkina (RUS, WC, n°7) : 6-3, 3-6, 6-2batbat Giorgi (ITA) : 6-2, 4-6, 6-2bat Kuzmova (SLQ, n°8) : 3-6, 7-6 (4), 6-2bat Cristian (ROU, Q) : 6-7 (5), 7-5, 6-4bat Teichmann (SUI, n°6) : forfaitbat Bonaventure (BEL) : 7-5, 6-2bat Tomova (BUL) : 3-6, 6-4, 7-6 (2)bat Bara (ROU, Q) : 6-3, 6-2bat: 4-6, 7-6 (5), 6-2bat Martincova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-4batbat Diatchenko (RUS) : 6-4, 6-3bat Hon (AUS) : 6-2, 6-0bat Minella (LUX) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 6-3bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 7-6 (5)bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-4bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-7 (5), 6-4bat Kawa (POL) : 6-1, 6-3bat: 6-2, 5-7, 6-4bat Babos (HUN) : 6-3, 6-7 (2), 6-4bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-4bat Lottner (ALL, Q) : 7-5, 6-0bat Pattinama Kerkhove (PBS, LL) : 6-2, 2-6, 6-2bat Bogdan (ROU) : 6-3, 4-6, 6-3bat Komardina (RUS, Q) : 6-2, 6-2bat: 1-6, 6-2, 6-4